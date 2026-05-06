Una profunda conmoción embarga a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, tras conocerse el fallecimiento de Emilia Ayala, una adolescente de 14 años que cursaba el tercer año de la secundaria. La joven perdió la vida este lunes luego de sufrir una descompensación fatal dentro del establecimiento educativo al que asistía.

El trágico episodio tuvo lugar en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en calle Garibaldi al 200. Según informaron fuentes policiales, la menor fue hallada inconsciente en el sector de los baños del colegio. Ante la emergencia, las autoridades de la institución la trasladaron de urgencia a un dispensario cercano, donde los médicos le practicaron maniobras de RCP durante varios minutos, aunque lamentablemente sin éxito.

Los resultados de la autopsia

La investigación quedó en manos del fiscal Pablo Jávega, quien ordenó la autopsia correspondiente para esclarecer las causas del repentino deceso. Los resultados preliminares confirmaron que la adolescente falleció a causa de un ACV hemorrágico.

No obstante, la Justicia solicitó estudios complementarios para determinar si existía alguna patología previa que pudiera haber desencadenado el cuadro. Los resultados finales de estos análisis podrían demorar aproximadamente un mes.

Duelo y despedida

Tras la confirmación de la noticia, el colegio emitió un comunicado oficial y dispuso la suspensión total de actividades durante los días 4 y 5 de mayo para acompañar a la familia en su dolor. "Hoy, la escuela se viste de silencio. Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban y una luz que no pasará desapercibida", expresaron desde la institución en un sentido texto publicado en sus redes sociales.

Este miércoles 6 de mayo, la comunidad educativa retomó sus actividades habituales, luego de realizar una misa en memoria de la joven en la parroquia Jesús Resucitado. El caso ha generado un fuerte impacto en toda la provincia, despertando interrogantes sobre la salud en adolescentes y dejando un vacío inmenso entre sus compañeros y amigos.