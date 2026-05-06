Yanina Latorre contó cómo Mauro Icardi se metió en medio de su matrimonio

El mercado de pases en Turquía recibió una noticia que sacudió a todos con el interés del Amedspor por Mauro Icardi. El equipo sensación acaba de ascender por primera vez a la Süper Lig y busca figuras de peso para mantenerse en la categoría. El delantero argentino termina su contrato con el Galatasaray el 30 de junio y su destino es una gran incógnita para sus seguidores.

Frente a esta situación, Yanina Latorre no se guardó nada en sus programas de El Observador y SQP. La conductora analizó el presente mediático del futbolista junto a María Eugenia Suárez y Wanda Nara con mucha dureza. Ella sentenció que "La trifulca de Mauro, la China y Wanda ya no le importa a nadie". Además, planteó que los conflictos externos pesan más que los goles a la hora de las negociaciones, asegurando que "ningún equipo quiere comprarse el quilombo de Wanda y la China".

Incluso la mirada familiar se sumó al debate ya que Diego Latorre también fue muy crítico con el nivel del jugador. Según lo relatado por su esposa, el comentarista considera que Icardi "tampoco es un crack". Mientras tanto, la pareja fue vista recientemente en una escapada íntima por las playas turcas, ajenos por ahora a la posible mudanza. El traslado no sería sencillo porque Diyarbakır se encuentra a unos 1500 kilómetros de Estambul.

El club de la ciudad que alberga a 1.8 millones de personas quiere dar el golpe de la temporada. Sin embargo, todavía queda por ver si los protagonistas están dispuestos a dejar la capital para iniciar una nueva vida en este destino inesperado. La polémica sigue encendida y el futuro del atacante argentino se define en las próximas semanas entre el fútbol y los flashes.