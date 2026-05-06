En el marco de la 11° edición de la Expo Internacional San Juan Minera, el Gobierno de San Juan dio un paso firme en su estrategia de apertura al mundo. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a su equipo, mantuvo un encuentro institucional clave con el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Wheeler, para profundizar lazos comerciales, científicos y tecnológicos.

Fernández subrayó que esta vinculación responde a la visión del gobernador Marcelo Orrego, quien busca proyectar la diversidad de la matriz productiva sanjuanina en el mercado global, aprovechando el interés que genera la provincia en el gigante norteamericano.

Exportaciones con sello sanjuanino

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el comercio exterior. El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, detalló que analizaron los flujos de importaciones y exportaciones, con el objetivo de diseñar una estrategia para posicionar con más fuerza la oferta exportable local.

"Actualmente la provincia le exporta a Canadá vinos, mostos, pasas de uva y aceite de oliva, entre otros productos", recordó Aciar, señalando que el potencial de crecimiento es ambicioso.

Ciencia, tecnología e innovación

La transferencia de conocimiento también ocupó un lugar preponderante en la agenda. El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw, destacó el interés en replicar modelos de vinculación entre el sistema académico y los sectores productivos, tomando como espejo las incubadoras científicas de la Universidad de Waterloo, en Ontario.

Por su parte, el área de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, representada por Miguel Moreno, exploró la posibilidad de recibir apoyo técnico canadiense para la mejora genética y la optimización de recursos, clave para el desarrollo del campo sanjuanino.

La minería como motor de eficiencia

Finalmente, se destacó el rol protagónico de las inversiones canadienses en la industria minera local. Sin embargo, el encuentro fue más allá de la extracción: se hizo hincapié en cómo la tecnología aplicada a la minería puede derramar beneficios en la agroindustria.

El foco estuvo puesto en la eficiencia hídrica y energética, dos pilares fundamentales para San Juan, donde el aporte científico canadiense podría ser determinante para mejorar el aprovechamiento del agua y la generación de energía sustentable.