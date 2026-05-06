Zulemita Menem fue vista en el hospital y usando un andador: qué le pasó

Zulemita Menem generó mucha preocupación entre sus seguidores de Instagram al publicar imágenes el cinco de mayo de 2026 desde la habitación de un sanatorio. La hija del expresidente Carlos Menem se mostró con la pierna izquierda vendada hasta la rodilla y utilizando un andador para desplazarse. A pesar de lo impactante de la situación, ella decidió enfrentar el momento con humor y acompañada por una mujer.

En sus redes sociales, la protagonista de la noticia bromeó sobre su compañía y escribió que "Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas". Si bien no explicó los motivos exactos de su internación ni cómo ocurrió el accidente, dio a entender que la situación estaría relacionada con un golpe deportivo. Sobre este punto, ella manifestó que "Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones".

La falta de detalles sobre el origen de su estado de salud despertó diversas especulaciones entre el público que sigue su día a día. Sin embargo, para calmar los ánimos y agradecer el apoyo recibido en las últimas horas, ella aseguró que "Estoy bien, gracias por los mensajes" mientras transita su recuperación en la clínica.