Detuvieron a un hombre por intentar robar una motocicleta en Villa Videla, Chimbas
POR REDACCIÓN
Un individuo de 25 años de edad fue detenido en la localidad de Villa Videla, departamento de Chimbas, tras ser sorprendido en flagrante tentativa de sustracción de un vehículo motocicleta. El sujeto, identificado como Bruno Simón Gez Guzmán, quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación correspondiente.
El hecho ocurrió cuando la propietaria de una motocicleta Motomel 110 cc, de color bordo, advirtió el ilícito en desarrollo y realizó la denuncia inmediata. Gez Guzmán fue intervenido por personal policial en el momento en que intentaba sustraer el mencionado rodado.
La Unidad Fiscal de Flagrancia dispuso las medidas procedimentales correspondientes, resultando en la aprehensión del imputado. La causa judicial caratula el hecho como hurto calificado en grado de tentativa, figura bajo la cual Guzmán permanece detenido a disposición de la justicia competente.
