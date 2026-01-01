Confusión en el Rawson: no hay registro de la bebé anunciada como la primera del 2026

La alegría que tradicionalmente rodea la noticia del primer nacimiento del año en la provincia se vio matizada este jueves por una serie de inconsistencias e información contradictoria. La confusión se produce en un contexto de transición operativa significativa: el miércoles 31 de diciembre, todo el Hospital Rawson implementó un cambio en la empresa privada encargada de la seguridad y el control de accesos general, un proceso que podría estar relacionado con las discrepancias informativas registradas en la maternidad.

Mientras inicialmente se anunció el nacimiento de la bebé Natalia Morales a las 2:28 horas, una verificación periodística de DIARIO HUARPE reveló que su identificación como "la primera del año" no está respaldada por los registros oficiales del centro asistencial.

Información oficial vs. verificación en terreno

En las primeras horas de la mañana, se difundió el nacimiento de Natalia Morales, hija de Leonardo Antonio y Solange Atampiz. Según ese reporte, la bebé nació a las 2:28 mediante cesárea programada, pesó 2.700 gramos y su evolución, al igual que la de su madre, era favorable.

Sin embargo, la verificación en el hospital arrojó un resultado inesperado: no existía ningún registro de ese nacimiento bajo el nombre y los datos proporcionados en los sistemas internos. Esta discrepancia deja en el aire la validez del anuncio. La coincidencia con el cambio de empresa de seguridad en todo el complejo hospitalario, que comenzó sus labores justo el día anterior, lleva a especular sobre posibles fallas en la comunicación o coordinación entre el nuevo personal de control de accesos, los registros administrativos y las áreas clínicas durante las primeras horas críticas del año.

En paralelo a la confusión administrativa, se conoció que la situación clínica detrás de uno de los casos investigados es compleja. Fuentes del hospital, en comunicación con DIARIO HUARPE, explicaron que en el caso de Morales, su estado de salud es considerado delicado, y si bien se espera una evolución favorable, la situación actual dista de ser la típica escena festiva que rodea estos nacimientos simbólicos. La bebé se encuentra con su madre.

Otra candidata y un cierre de año claro

La investigación periodística identificó a Claudia Agüero, vecina de Rawson, como la primera mujer ingresada a la maternidad después de la medianoche (aproximadamente a las 00:30). No obstante, su trabajo de parto habría concluido hacia las 6:30 de la mañana, un lapso que deja abierta la incógnita sobre el momento exacto del alumbramiento y su posible derecho al título simbólico.

En marcado contraste con la confusión matutina, los registros del hospital son claros para el cierre del año anterior: el último bebé nacido en 2025 fue un niño de Albardón, cuyo parto se registró minutos antes de la medianoche.

La coincidencia temporal entre la confusión sobre el primer nacimiento y el cambio operativo a escala hospitalaria no pasa desapercibida. El reemplazo de la empresa de seguridad implica una modificación en los protocolos de ingreso, registro de visitas y circulación en todo el nosocomio, factores que pueden impactar indirectamente en la fluidez de la información interna.