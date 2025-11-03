Un joven identificado como Nahuel Adrián Espejo, de 21 años, fue detenido por la policía en medio de una gresca ocurrida en la Plaza Rayito de Sol, ubicada en el Barrio Laguna, en la zona de La Bebida, en Rivadavia.

Durante la persecución, Espejo arrojó un bolso que contenía un arma de fuego de fabricación casera (tumbera) y dos cuchillos. Minutos después, fue aprehendido en una casa colindante, donde se procedió al secuestro de los elementos.

El hecho fue caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Genérica, que lleva adelante la investigación.