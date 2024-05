Devin Haney habló luego de que Ryan García diera positivo en prueba de drogas

El miércoles 1 de mayo se dio a conocer que Ryan García arrojó positivo por ostarina y Devin Haney habló sobre el tema. Cabe mencionar que el hecho fue impactante en el mundo del boxeo. Estas pruebas se llevaron a cabo tanto antes como después de su pelea con “The Dream” el 19 y 20 de abril respectivamente. En respuesta a esta revelación, “King Ryan” se manifestó en las redes sociales, negando vehementemente los resultados a través de una serie de tweets y publicaciones en Twitter.

La pelea entre Ryan García y Devin Haney, que culminó el 20 de abril en Brooklyn con una sorprendente victoria del hombre de 25 años de edad por decisión mayoritaria, ya estaba envuelta en una atmósfera candente. Sin embargo, el descubrimiento de las pruebas de drogas fallidas de García, administradas por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), ha añadido una nueva capa de controversia al enfrentamiento.

Las palabras de Devin Haney sobre Ryan García

Tras las noticias de las fallas en las pruebas de drogas de Ryan García, Devin Haney hizo referencia al tema en un comunicado a ESPN, que también compartió en sus historias de Instagram: "Nos enteramos de esta situación no hace mucho y es desafortunado que Ryan haya engañado y faltado el respeto tanto a los fanáticos como al deporte del boxeo al pelear sucio y salir positivo no una, sino dos veces".

“Siempre he sido un defensor de la lucha limpia y este es un ejemplo de ello. Ryan les debe una disculpa a los fanáticos y, según su reciente tweet, todavía piensa que esto es una broma. Arriesgamos nuestras vidas para ganarnos la vida entreteniendo a la gente. No jugamos al boxeo. Esto pone la lucha bajo una luz completamente diferente. A pesar de la desventaja, todavía luché con mi escudo y me levanté. La gente muere en este deporte. Esto no es una cuestión de broma”, sentenció Haney.

García también perdió el peso antes del tan esperado enfrentamiento, que iba a ser por el título súper ligero del CMB de Devin, el error de Ryan lo hizo no elegible para ganar el cinturón. Las circunstancias han hecho que la historia con Haney sea una de las más extrañas y salvajes de los últimos tiempos en el deporte del boxeo. Por ahora, se desconoce si la victoria del estadounidense se mantendrá, ya que tiene una ventana de 10 días para solicitar una prueba de muestra B.