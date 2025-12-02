La comunidad de Capital se prepara para celebrar una vez más la Fiesta de la Inmaculada Concepción, cuya jornada central será el lunes 8 de diciembre. Como cada año, el templo ubicado frente a la plaza será el epicentro de las actividades religiosas y culturales que convocan a cientos de fieles.

Las celebraciones comenzaron días atrás con la novena, que incluye el rezo del Rosario a las 7 y la misa de la mañana a las 7.30. Por la tarde, a las 20.30, vuelve a rezarse el Rosario y se realiza la misa de cierre. Todas las jornadas concluyen con la presentación de actividades culturales.

Para el 8 de diciembre está prevista la tradicional procesión al amanecer, que comenzará a las 5 desde la zona del Colegio Santa Rosa y avanzará hacia el templo de calle Tucumán y Juan Jufré. Allí se oficiará la primera misa del día.

Además, se celebrarán misas a las 7.30, 9 y 11. Al mediodía se realizarán bautismos y la bendición de vehículos, una de las prácticas más concurridas por las familias del departamento. Por la tarde, a las 19, se llevará a cabo la procesión principal y, posteriormente, el acto cultural de cierre con la participación de diversas entidades locales.

A la agenda religiosa se suma una feria de emprendedores que se desarrollará el sábado 6 de diciembre entre las 19 y las 00. Expositores del departamento ofrecerán productos y artesanías en el marco de la preparación para la fiesta patronal.

La festividad de la Inmaculada Concepción vuelve así a reunir a la comunidad en una jornada marcada por la tradición, la devoción y las actividades abiertas para todas las edades.