La sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que debate la Ley de Modernización Laboral comenzó en un clima de fuerte tensión política y terminó envuelta en un episodio inédito. En medio de un cruce con el presidente del cuerpo, Martín Menem, la diputada Florencia Carignano desconectó los cables de alimentación y conexión a internet que utilizan los taquígrafos durante la sesión.

El conflicto se desató cuando legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda acusaron a Menem de “negar la palabra” y de convalidar el plan de Labor impulsado por el oficialismo, luego de que el jefe del bloque opositor solicitara una votación nominal.

Mientras el titular de la Cámara le concedía la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para un homenaje, un grupo de legisladores se acercó al estrado presidencial para manifestar su reclamo. Entre ellos estuvieron Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño, quienes se ubicaron en el centro del hemiciclo en señal de protesta.

En ese contexto de gritos y acusaciones cruzadas, Carignano se dirigió hacia la mesa central donde trabajan los taquígrafos y comenzó a desconectar los cables que permiten registrar y transmitir lo ocurrido en el recinto. La escena fue registrada en video por la diputada Lilia Lemoine, quien increpó a la legisladora opositora mientras la grababa.

El episodio profundizó el clima de confrontación en una jornada ya atravesada por la discusión en torno a la reforma laboral. Desde el sector de Unión por la Patria, los aplausos acompañaron el momento en que sus referentes increpaban a Menem, mientras el oficialismo buscaba retomar el control de la sesión.

El arranque caótico dejó expuesta la magnitud de la disputa política que rodea el tratamiento del proyecto y sumó un hecho que seguramente tendrá derivaciones reglamentarias y políticas en las próximas horas.