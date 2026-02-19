Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, presentaron este jueves una ampliación de denuncia en la causa CFP 631/2026 por la contratación de cursos de inglés de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el escrito los denunciantes afirmaron que los nuevos hechos “surgieron de la investigación publicada en la Agencia Noticias Argentinas por el periodista Ariel Festa” y sostuvieron que, sumado a lo ya denunciado, “abonan la hipótesis” de posibles delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.

Como primer punto, plantearon un incumplimiento parcial de la publicación web del expediente por parte de la Cancillería. Señalaron que, si bien el Decreto 202/2017 exige publicar el caso tanto en la web de la OA como en la de la entidad contratante, el link público del expediente “solo dejaba ver” documentación hasta el #0043, mientras que en el sistema estatal (GDE) ya figuraban dos actuaciones posteriores que “no se visualizaban”: el #0044 (“Comunicación OA–SIGEN”) y el #0045 (“Para la firma del Pacto de Integridad”).

En segundo lugar, incorporaron el dato de la cantidad de agentes que habrían cursado durante el contrato anterior: afirmaron que “durante 2025 cursaron solo 10 agentes”, mientras que para 2026 el esquema “eleva el cupo a 132”, con un cálculo de costo por alumno que, según indicaron, se incrementa si no se completa la matrícula.

El tercer punto apunta a lo que describieron como un posible falseamiento de antecedente usado como argumento de “especialidad”. Según el escrito, la AACI se presentó como “único Centro Platino” para exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires que dicta cursos de preparación; los denunciantes afirmaron que existirían otros centros con estatus “Platinum” en Buenos Aires y que esa condición debía ser verificada.

Finalmente, los denunciantes cuestionaron la publicación en el buscador de la Oficina Anticorrupción (“Casos informados”). Señalaron que el 15/02/2026 no figuraba publicada allí la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, y que el 18/02/2026 “se advirtió” que la OA la incorporó con posterioridad; por eso solicitaron determinar la fecha real de subida mediante una pericia técnica.

En el apartado de encuadre jurídico, los denunciantes sostuvieron que los hechos agregados podrían configurar nuevos incumplimientos de normas administrativas encuadrables en el artículo 248 del Código Penal y que, sumados al resto de las irregularidades, podrían evidenciar “algún grado de favoritismo y, en consecuencia, la posibilidad de que el Ministro Federico Sturzenegger haya ejercido influencias contempladas en el artículo 265 del código penal”.