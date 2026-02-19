Estudia para contadora pública en la Universidad Nacional de San Juan; le gusta jugar al pádel y también el handball. Cuenta con su canal propio de YouTube y trabaja en un comercio. Pero su vocación más profunda es la música y el canto. Nina Escudero es una joven de 26 años de edad, que sueña con ser intérprete profesional y, en el camino de su búsqueda, circunstancias ajenas la colocaron en el lugar y en el momento exacto para visibilizarse y cautivar aplausos.

Fue nada menos que en las calles céntricas de la ciudad de Miramar, donde la chica sanjuanina llamó la atención de todos los transeúntes que circulaban por la peatonal.

Publicidad

Con una interpretación brillante del tema “Con otra” de la jujeña Cazzu, Nina tocó los sentidos de los espectadores. Los ocasionales peatones admiraron su carisma y su presencia ante el micrófono. Más de uno se puso a filmarla por el celular y se llevó como recuerdo aquella voz revelación que ofrecía el paisaje urbano, sin necesidad de estar en un estudio de televisión o en la cabina de una emisora de radio.

A pocos días de aquel suceso que todavía la joven Nina no puede creer, habló con DIARIO HUARPE sobre la experiencia y también habló de su historia personal.

Publicidad

“Andábamos vacacionando con mi hijo por Miramar y, pasando por la peatonal, había un señor que estaba cantando con su equipo de sonido. Al prestarle atención, nos detuvimos a escucharlo y, bueno, él invitó al azar a alguien para que cante con él. Y cuando me ve, me señala y me invita a cantar, sin saber que yo era cantante. Cuando sucedió, la gente me aplaudió tanto que ya no querían que me vaya”, contó alegre Nina.

De un hecho fortuito y espontáneo, sin querer, Nina se hizo conocida en la ciudad costera. “Me dedico a la música hace unos 15 años en medio de mis otras ocupaciones: el estudio, el laburo, el entrenamiento, ser modelo y también ser mamá” (se reía)

Ella se siente muy cómoda con el ritmo de la cumbia, el cuarteto y otros ritmos populares, donde su repertorio incluye canciones de Selena, Quevedo o Gilda. Cada fin de semana, circula por los espacios alternativos, como bares, boliches y eventos privados como casamientos o cumpleaños de 15. Y si bien debe repartirse en varias partes a lo largo del día, no abandona su ilusión de poder dedicarse de lleno a la música como profesional.

Publicidad

“Cuando me tocó la oportunidad de cantar en un evento importante fue cuando vino Eugenia Quevedo a La Meseta; ella es mi gran influencia. Pude cantar con ella, y la respuesta del público fue el empujón que necesitaba para hacerme conocida. Este sentimiento por la música, en realidad, se lo debo a mi hermano, que falleció hace un tiempo. Él me había indicado que mi camino iba a ser la música. Lo escuché porque lo seguía a todas sus presentaciones con el grupo El Mambo para los festivales. Su recuerdo y sus enseñanzas fueron lo que me dio la energía para abrazar el canto”, contó la joven.

Al momento de hacerse visible ante la multitud que se había concentrado en la peatonal de Miramar, Nina confesó que se sintió bastante observada: “Soy muy sinvergüenza, muy chistosa y simpática. Entonces, no me siento paralizada cuando me pongo de cara a la gente. En ese sentido soy muy sociable”.

Nina estuvo en varias bandas cuarteteras locales y otras de cumbia. Pero si algo destaca con orgullo, es que no tuvo que atravesar por ninguna clase: “No soy estudiosa de la música, pero lo mío sale por pura naturaleza. Algo así se fue dando en Miramar y, sin quererlo, se me abrieron varias puertas para el año que viene”.

Ante desafíos grandes, “miedo nunca tengo. Si hay algo que me define es que tengo mucho carácter. Pero mi mayor anhelo no es ser megafamosa. Sino estar más firme en San Juan y disfrutar de lo que hago, de lo que me gusta. Mi canto es con el corazón y no dejo de actuar en merenderos, uniones vecinales y colaboraciones en donde me necesiten”.

En las próximas semanas vendrán varios compromisos en festivales, presentaciones en bares y otros locales nocturnos. Para seguir su itinerario, pueden hacer contacto con ella en Instagram, en su cuenta @nina_escuderook.