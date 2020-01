Diretor do FMI apoia medidas tomadas pelo governo argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner, disse que o governo argentino "vai ir se mexendo em uma direção positiva", após avaliar que "as medidas econômicas foram adotadas sem que as contas fiscais sejam vistas afetadas".



Werner, em uma reportagem com a cadeia CNN em Espanhol que será emitida no próximo domingo, mas do qual foram conhecidos alguns fragmentos, remarcou que o governo argentino "anunciou medidas importantes para proteger os mais vulneráveis sem que sejam vistas afetadas as contas fiscais".



O funcionário do FMI afirmou que no organismo "estão esperando um programa econômico de mediano prazo, mais detalhado que ainda não está sobre a mesa".