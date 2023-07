El gobernador Sergio Uñac se reunió con el mandatario provincial electo, Marcelo Orrego, con el objetivo de dialogar sobre lo que vendrá en los próximos meses de transición. A poco más de cinco meses del paso de mandato, ambos adelantaron que desean dar este paso de manera ordenada y adelantaron que le seguirán reuniones con los equipos técnicos de cada uno.

En este marco, DIARIO HUARPE habló con los principales referentes de los espacios políticos que representan los dirigentes, es decir, Cambia San Juan y Vamos San Juan, respectivamente.

Publicidad

“Me parece algo propio de una democracia, que el gobierno entrante se reúna con el saliente y que sigan con una transición ordenada y responsable en tiempos propios de la misma. Me parece lo lógico democrática e institucionalmente”.

“Me parece bien este encuentro entre el gobernador saliente y entrante. Me parece que tiene que ser una transición ordenada, además que entre los dos siempre han tenido buen diálogo. Orrego se tiene que poner al tanto de proyectos que exceden la gestión de Uñac. Eso habla de la madurez política de ambos. Sobre todo, de la democracia, y eso está bueno porque lleva certidumbre en una transición tan larga”.

"Es un hecho natural en los sistemas democráticos. No le asigno más que el valor institucional que tiene. En San Juan no hemos estado acostumbrados a estas transiciones y quizá por eso nos parece novedoso. Igual más que este encuentro lo importante es lo que venga del trabajo entre los equipos y la responsabilidad que el gobierno saliente tenga para ser prudente en los meses que le quedan. Ojalá la campaña y los resultados que quedan por venir no enturbien el proceso".