Discutió con su pareja, se bajó del auto y terminó perdido y deshidratado en Mogna

Un hombre de 49 años, identificado como Claudio Caballero, fue encontrado con signos de deshidratación en la zona de Mogna, departamento de Jáchal, tras haber desaparecido luego de una discusión con su pareja durante un viaje por la Ruta Nacional 40. El operativo de búsqueda, que involucró a múltiples fuerzas policiales y la activación del protocolo "San Juan te busca", culminó exitosamente después de varias horas de rastrillaje en zonas rurales y ribereñas.

La alerta se activó durante la madrugada del domingo mediante una llamada al servicio de emergencias 911, que reportó la desaparición del hombre en las adyacencias de Niquivil, específicamente en la zona de Tucunuco. Según los informes preliminares, el individuo había descendido del vehículo en el que viajaba acompañado por una mujer tras sostener una discusión, alejándose posteriormente del lugar sin dejar rastros.

Efectivos de la Comisaría 21 y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Fiscal del Norte iniciaron de inmediato un rastrillaje que se extendió hacia sectores rurales y las inmediaciones del río Jáchal. Ante la falta de resultados en las primeras horas, las autoridades procedieron a activar el protocolo provincial de búsqueda rápida "San Juan te busca", coordinado por el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la Policía de San Juan.

El fiscal Sohar Aballay, de la Unidad Fiscal del Norte, confirmó que alrededor de las 15 horas el hombre fue localizado en la zona de Mogna, a varios kilómetros del lugar donde se reportó originalmente su desaparición. El rescatado presentaba signos leves de deshidratación y fue trasladado de inmediato al Hospital San Roque de Jáchal para recibir la atención médica correspondiente. El operativo demostró la efectividad de la coordinación interinstitucional en casos de desapariciones en zonas rurales de la provincia.