Dolor por la muerte de la hermana de la periodista Maru Silva

San Juan se vistió de luto este sábado al conocerse la triste noticia del fallecimiento de María Agustina Silva, hermana de la reconocida periodista Maru Silva. La joven de tan solo 32 años se encontraba en una situación de salud muy delicada, lo que había movilizado a gran parte de la sociedad en los últimos días.

Agustina padecía una enfermedad renal crónica y se encontraba a la espera de un trasplante, una lucha que llevó adelante con gran fortaleza. Sin embargo, su cuadro se agravó recientemente, motivando intensas cadenas de oración en las redes sociales por parte de amigos, familiares y seguidores de la labor periodística de su hermana.

El último adiós

Conmovida por la pérdida, la integrante del programa DQE despidió a su hermana con un desgarrador mensaje en sus redes sociales: "Y te fuiste con Mamá... ¡HERMANA DE MI ALMA! ¡Te voy a extrañar toda la vida!", expresando el profundo vínculo que las unía y el dolor de la partida prematura.

Tras confirmarse el deceso, colegas de diversos medios de comunicación y personalidades del ámbito público enviaron sus condolencias a la familia Silva, destacando la entereza con la que Agustina afrontó su tratamiento.

Datos del sepelio

Los restos de María Agustina Silva serán velados este domingo 12 de abril de 7 a 15 horas en la Cochería San José. En tanto que el sepelio está previsto para las 15:30 en el Cementerio El Mirador.

La despedida de Maru Silva a su hermana en redes