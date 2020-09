Don Salazar ya tiene su vivienda y una mejor calidad de vida gracias a la solidaridad de sanjuaninos

La solidaridad de los sanjuaninos logró cambiarle la validad de vida a Don Salazar, un querido anciano de Sarmiento de 91 años. Al hombre le construyeron un monoambiente para que viva, ya que antes lo hacía en un humilde rancho de adobe, caña y barro.

Todo comenzó cuando a Salazar le robaron $45.000, dinero que obtuvo tras vender un auto porque tenía que operarse el ojo. El hombre tiene un problema muscular que hace que el párpado se le caiga, por lo que se lo tiene que pegar con cinta. Tras enterarse de esto, Omar Vaca y Fernando Merino comenzaron una colecta en redes para recaudar el dinero y que el hombre pueda operarse. Finalmente, un médico se ofreció a hacer la intervención quirúrgica gratis, así que decidieron destinar los $60.000 que juntaron para hacerle una pieza al adulto mayor para que pueda vivir de una mejor manera.

La casita, que tiene una pieza, baño y una batea para la cocina, la terminaron a mediados de septiembre. Don Salazar estaba tan emocionado que hasta ayudó en la construcción. Cuando aún faltaba para terminar el techo, él se llevó su reposera y se instaló dentro. Luego, las personas que se encargaron de levantar la vivienda lo ayudaron a trasladar sus pertenencias.

El adulto mayor ayudó a la construcción Foto: gentileza.

“Estaba tan entusiasmado que a pesar de que todavía faltaban detalles, quiso pasar la noche adentro. Él no podía creer que pasaba de un ranchito a tener su casa de block”, contó a DIARIO HUARPE Fernando Merino, uno de los impulsores de la iniciativa.

Foto: gentileza.

La campaña que organizó duró cerca de dos semanas. En los primeros días las donaciones fueron pocas, pero tras una nota de este medio, se sumaron rápidamente. Hubo personas que donaron desde $50 hasta otras que aportaron $10.000 o $20.000. “Es increíble haber podido lograr tanto. Hubo gente muy humilde que colaboró, sus donaciones fueron un mensaje de amor, dieron lo que tenían”, dijo Fernando aún emocionado por lo logrado.

Fernando es un convencido de que a la gente la ayuda la gente. También de que generalmente quienes colaboran son las personas que alguna vez en su vida la pasaron mal. “Pero yo sé que al que ayuda, Dios lo ayuda”, opinó convencido y feliz por el accionar que permitió que mejorarle la calidad de vida a un anciano de 91 años.

Un mensaje desconcertante

La operación de Don Salazar estaba pactada para el 30 de septiembre en el Hospital Marcial Quiroga y la iba a realizar de forma gratuita el médico. No obstante, este 21 de septiembre Fernando recibió un mensaje de WhatsApp desconcertante.

“Hola, ¿cómo está? Hoy estuve hablando con mi papá y me ha dicho que no quiere operarse por varios motivos. Hágale saber al médico la decisión que él ha tomado y que le agradecemos por su disposición y el tiempo que se tomó para mi papá. Dios los va a recompensar grandemente. Espero que no se enoje”, decía el texto.

El mensaje de la hija de Don Salazar. Foto: gentileza.

Fernando se sorprendió al leerlo, pero aseguró que la decisión era de ellos. “Fue un gusto ayudarlos”, cerró.