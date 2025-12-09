El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio una entrevista al medio estadounidense Político, donde destacó su rol como líder geopolítico global. Para fundamentarlo, mencionó su participación en las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre, en las que la administración libertaria logró un triunfo resonante.

Durante la conversación con la periodista Dasha Burns, Trump habló de los problemas que afronta Europa y se le consultó si podría intervenir para impulsar a algunos dirigentes de su preferencia. "He respaldado gente que a muchos europeos no les gusta, como a Viktor Orban en Hungría", dijo.

Instantes después, Trump mencionó su participación en la contienda electoral argentina: "Apoyé a Milei, quien estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de manera aplastante".

El contexto de las comicios argentinos del 26 de octubre fue especialmente relevante para el gobierno de Milei, ya que la jornada electoral concluyó con una victoria significativa de La Libertad Avanza, que había perdido por más de 14 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires.

En un contexto cargado de dudas y de inestabilidad cambiaria y política en la Argentina, Trump decidió dar una señal de respaldo a Milei que sorprendió al mundo: "Él heredó un desastre total, con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación; sin embargo, le ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina".

Las palabras de Trump generaron un enorme revuelo, ya que fueron el corolario de un monumental rescate económico que salvó al gobierno libertario de una crisis total. "Si (Milei) pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina", advirtió Trump sin diplomacia. "Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; si no, nos vamos", alertó.

Finalmente, contra todos los pronósticos, La Libertad Avanza remontó una desventaja que parecía imposible en la provincia de Buenos Aires y se impuso a nivel país. Esa remontada electoral fue uno de los aspectos que Trump destacó al referirse al triunfo.

La proyección internacional del líder republicano y su disposición a involucrarse en procesos electorales de otros países fue un tema recurrente en el diálogo con Político. El presidente estadounidense reivindicó su estrategia de respaldar a figuras políticas afines y enfatizó que su influencia puede inclinar la balanza en contextos electorales complejos.

Fuente: Infobae