El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, estado ubicado en el noroeste del país.

La información fue confirmada tanto por Trump, a través de sus redes sociales, como por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien señaló que “es lógico” que el encuentro se realice en Alaska y que Moscú espera que una próxima reunión se realice en territorio ruso.

Este encuentro será el primero entre ambos mandatarios desde 2021 y llega en un contexto de negociaciones para poner fin al conflicto armado en Ucrania, que se extiende desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Trump adelantó que el acuerdo de paz podría incluir “intercambios de territorios” para mejorar la situación de ambos países involucrados. Además, aseguró que confía en la predisposición de Putin y del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para alcanzar un acuerdo negociado.

El mandatario estadounidense señaló que las negociaciones para esta cumbre enfrentaron demoras debido a requisitos de seguridad, pero insistió en su compromiso de buscar un cese el fuego, destacando que “Europa quiere paz” y que “millones de personas han muerto” en el conflicto.

Por su parte, Putin consultó con los líderes de China e India como parte de las gestiones previas a la reunión, en búsqueda de apoyo internacional. Ambos países promovieron iniciativas de paz, aunque sin avances concretos hasta el momento.

Trump también mencionó la posibilidad de un encuentro trilateral con Zelensky, aunque aclaró que un cara a cara directo no es un requisito indispensable para avanzar en las negociaciones.

Mientras tanto, la situación en Ucrania se mantiene tensa. El gobernador de Donetsk anunció evacuaciones debido al avance de tropas rusas en zonas cercanas al frente, y Zelensky reiteró que Ucrania no cederá territorio bajo ocupación militar.

La cumbre de Alaska se presenta como una oportunidad clave para definir los próximos pasos en el conflicto más prolongado y mortal de Europa en años recientes.