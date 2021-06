Dos funcionarios y un docente en el semáforo de los políticos

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Marcelo Yornet / IPV

Marcelo Yornet

El titular del IPV, Marcelo Yornet, en conjunto con el secretario de Vivienda Robert Garcés y el gobernador Uñac, cerró la ayuda económica de nación para lanzar el llamado a licitación para la construcción de casi 1.000 viviendas en el departamento Pocito. Además, hay que sumar las que se construirán con aportes provinciales y las del Programa Asistencia Financiera para gremios. En total, durante el segundo semestre del año estiman iniciar la construcción 1.400 viviendas. También esperan entregar antes de fin de año 1.000 unidades habitacionales, en su mayoría estarán ubicadas en Rawson y Caucete.

AMARILLO: Fabiola Aubone / Ministra de Gobierno

Fabiola Aubone

La Red Tulum iba a ponerse en vigencia en el mes de enero y no pasó. Luego se postergó a febrero y tampoco sucedió. La ministra Fabiola Aubone dijo que iniciaba en junio y recién a fin de mes se espera terminar, de no mediar ningún otro contratiempo, las estaciones de trasbordo. Hoy no hay fecha concreta de que esto suceda en los departamentos del Gran San Juan. Y si bien la construcción de las estaciones no depende el Ministerio de Gobierno si el nuevo sistema de transporte que sólo está en vigencia en distritos alejados.

ROJO: Oscar Nasisi / Rector de la UNSJ

Oscar Nasisi

En el inicio de la semana el Tribunal Oral Federal sentenció al rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, a tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación a desempeñar cargos públicos por encontrarlo responsable de la faltas de obras que suscitaron en el fallecimiento por electrocución del alumno Emanuel Reinoso. Este miércoles la Justicia Federal decidió suspender las elecciones en la Casa de Altos Estudios y de esta manera cierra una gestión con muchos altibajos que, incluso, tuvo una fuerte y recordada pelea con el gobierno de Uñac por las estadísticas de la pandemia.

Rumores de pasillo

“Llamado de atención”: El gobierno provincial fue advertido por el Ministerio de Salud de Nación por la carga a destiempo de las estadísticas vinculadas con el coronavirus. Debido a esto es que nunca coinciden los datos que publican a nivel país con los datos locales.

“Con Vos me autoconvoco”: El Frente Con Vos, que lidera el diputado nacional Marcelo Orrego comenzó un diálogo de acercamiento con el grupo de autoconvocados y en las próximas semanas podrían anunciar que enfrentarán en conjunto las elecciones legislativas.

“Si me dan permiso me junto”: Entre martes y miércoles de la semana próxima, la Honorable Convención Bloquista se reunirá para darle la potestad a la mesa directiva provincial, encabezada por Luis Rueda, para comenzar con las negociaciones de cara al armado de frentes electorales.