Un hombre identificado como D.M., con antecedentes penales, fue condenado este miércoles a dos meses de prisión efectiva por golpear a su expareja y a la prima de la mujer en una vivienda del departamento Rivadavia. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado y el agresor deberá cumplir la pena en el Penal de Chimbas en carácter de reincidente.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió en la madrugada del 14 de febrero, cuando el sujeto ingresó por la fuerza a una casa ubicada en Villa San Roque. Allí se había refugiado su expareja tras haber sido agredida previamente en otra vivienda que ambos compartían.

En ese contexto, la prima de la víctima, propietaria de la casa, intentó sacarlo del lugar. Fue entonces cuando el hombre le propinó un golpe de puño en el rostro. Entre ambas mujeres lograron finalmente que se retirara, aunque el agresor comenzó a arrojar piedras contra la vivienda y rompió dos ventanas.

Vecinos del sector dieron aviso al 911 y, minutos después, personal policial llegó al lugar y detuvo al sospechoso. Tras su aprehensión, la causa avanzó rápidamente y se resolvió en un juicio abreviado durante esta jornada.

Además de la pena de prisión efectiva por su condición de reincidente, la Justicia dispuso medidas de restricción y prohibición de acercamiento hacia las damnificadas, con el objetivo de resguardar su integridad y evitar nuevos episodios de violencia.