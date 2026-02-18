Los partidos programados para este jueves por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional fueron reprogramados a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que adhirió la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). La medida afectó a cuatro encuentros previstos para el 19 de febrero y obligó a reorganizar el calendario del campeonato.

La suspensión no alcanzó al duelo internacional entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana, que se mantendrá en su fecha original debido a la imposibilidad de modificar el calendario de ambos equipos. En cambio, los compromisos del torneo local debieron ser trasladados para garantizar el normal funcionamiento de los estadios y la organización de los eventos deportivos.

Entre los partidos postergados, Defensa y Justicia ante Belgrano pasó al viernes a las 17.15, mientras que Instituto recibirá a Atlético Tucumán ese mismo día a las 20. Por su parte, Independiente Rivadavia enfrentará a Independiente el sábado a las 17, lo que también generó cambios en la programación de otros encuentros de la jornada.

Además, San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugarán el domingo a las 17. Este movimiento provocó modificaciones en la grilla del fin de semana, ya que otros partidos debieron correrse de horario para acomodar el nuevo esquema. De esta manera, la organización del torneo ajustó el cronograma general para completar la fecha sin superposiciones ni inconvenientes logísticos.

Las autoridades del fútbol argentino informaron que las reprogramaciones se realizaron en función de la adhesión sindical a la medida de fuerza, que impedía el normal desarrollo de los espectáculos deportivos. Con el nuevo calendario confirmado, la sexta fecha del Apertura se disputará entre viernes y domingo, con cambios en horarios y sedes que ya fueron comunicados oficialmente.