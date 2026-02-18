El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre la empresa de neumáticos Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, luego de que la firma anunciara el cierre definitivo de su planta en San Fernando y el despido de 920 trabajadores. La decisión fue comunicada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, durante una audiencia virtual realizada este mediodía.

Según informaron fuentes oficiales, la medida obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto y a abstenerse de adoptar acciones que alteren las relaciones laborales. El objetivo es abrir una instancia de negociación que permita acercar posiciones en medio de un escenario de fuerte tensión sindical y política.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello confirmó que se promoverán instancias de mediación para resguardar el empleo y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó una resolución similar para mantener la paz social y canalizar el conflicto por vías legales.

El anuncio del cierre de la planta generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y sindical. Desde el Ejecutivo señalaron inicialmente al sindicalismo por la crisis, en especial al gremio liderado por Alejandro Crespo, aunque con el correr de las horas también apuntaron a la empresa y a la familia Madanes Quintanilla por el momento elegido para comunicar la decisión.

Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno sigue de cerca el cumplimiento del pago de indemnizaciones a los trabajadores afectados. En tanto, desde la empresa se comprometieron a abonar las compensaciones correspondientes, lo que en el Ejecutivo consideran un indicio de que el cierre podría resultar difícil de revertir.

El conflicto se desarrolla en un contexto de alta tensión por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y por medidas de fuerza anunciadas por la Confederación General del Trabajo. En ese marco, la administración del presidente Javier Milei intervino para mediar entre las partes mientras se abre una ventana de negociación que, por ahora, se extenderá durante las próximas dos semanas.