La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan desbarató una guarida dedicada al acopio de vehículos robados en un country de Santa Lucía. El operativo permitió recuperar dos Fiat Duna en un domicilio de calle Guatemala, uno de los cuales ya estaba siendo utilizado para el mercado negro de autopartes.

La investigación se apoyó en un esquema de seguridad ciudadana que combina la tecnología estatal con la colaboración vecinal. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad y la colaboración de los vecinos permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y localizar los vehículos.

El operativo contó con el respaldo de la Fiscal Dra. Salica Claudia (UFI Delitos Contra la Propiedad). Los vehículos recuperados fueron un Fiat Duna blanco, sustraído en el Lateral de Circunvalación y Agustín Gómez, y otro Fiat Duna de color blanco, que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 5 de agosto de 2024.

La Dra. Salica Claudia ordenó el secuestro inmediato de ambos rodados.