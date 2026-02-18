El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) seccional San Juan, Alfredo Duarte, compareció ante la Justicia y fue imputado por los delitos de amenazas simples y daños, en el marco de una causa que investiga un violento episodio ocurrido en enero en el departamento Angaco. El hecho, que quedó registrado en video, lo muestra arrojando piedras contra una camioneta y amenazando a sus ocupantes.

La audiencia de formalización estuvo a cargo del fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, quien solicitó la imputación y un plazo de seis meses de investigación penal preparatoria. También pidió medidas cautelares por ese mismo período, entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas y la restricción de todo tipo de contacto.

La defensa del dirigente, encabezada por Milenko García y Juan José Esnaola, no objetó la calificación legal ni el plazo de la investigación, aunque solicitó reducir la distancia de restricción de 300 a 200 metros. Argumentaron que el predio donde ocurrió el episodio es el camping del gremio, al que Duarte concurre con frecuencia y que se encuentra próximo a tierras de la familia denunciante.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Alberto Caballero resolvió imputar al sindicalista por amenazas simples y daño, fijó seis meses de investigación y dispuso medidas cautelares por ese plazo. Duarte deberá prometer someterse al proceso, no podrá salir del país sin autorización judicial y tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes o contactarlos por cualquier vía.

El episodio investigado ocurrió el 22 de enero de 2026 en el camping de ATSA. Según testigos, el conflicto se originó por un inconveniente de estacionamiento dentro del predio. En medio de la discusión, el dirigente arrojó una piedra contra una camioneta 4x4 roja, provocando la rotura de un faro delantero. Luego, según consta en la causa, insultó y amenazó a quienes registraban la escena con sus celulares antes de retirarse.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron fuerte repercusión pública. Con la imputación ya formalizada, la investigación continuará durante los próximos meses para determinar responsabilidades penales en el hecho.