El proceso de licitación del Hotel Provincial comienza a generar expectativas en el sector privado incluso antes de su lanzamiento formal. El ministro de Turismo, Guido Romero, confirmó que ya existen consultas de interesados, entre ellos gerentes de cadenas hoteleras nacionales que manifestaron interés en la futura concesión.

Romero ratificó que la intención del Gobierno es que “aspiramos a que en este primer trimestre podamos tener la licitación avanzada, trabajando sobre el pliego”, señaló el funcionario en rueda de prensa.

El ministro reconoció que el proceso administrativo no estuvo exento de demoras. “Muchas veces hemos tenido inconvenientes desde el punto de vista administrativo; los papeles no estaban en orden y eso significó demoras que no eran nuestro objetivo”, explicó. Sin embargo, aseguró que la prioridad oficial es que el hotel vuelva a operar bajo gestión privada y deje de representar un costo para el Estado.

“Nuestro objetivo no es que los hoteles estén cerrados y generando gasto, sino que estén abiertos, operados por privados y que puedan ser disfrutados por los sanjuaninos y los turistas”, remarcó Romero.

En ese marco, confirmó que hubo múltiples consultas preliminares. Si bien aclaró que ello no implica que los interesados vayan a adquirir el pliego o presentar una oferta formal, sí evidencia un interés concreto. Incluso detalló que “dos gerentes de cadenas hoteleras nacionales visitaron el establecimiento cuando aún estaba operativo, permaneciendo allí durante dos noches para conocer de primera mano su funcionamiento, el movimiento de huéspedes y las condiciones generales del edificio”.

Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza en la regularización de habilitaciones y en tareas de acondicionamiento. Según indicó el ministro, se están realizando remodelaciones importantes en coordinación con el Ministerio de Obras, con el objetivo de que el hotel sea entregado en condiciones óptimas para su explotación comercial.

Con consultas ya en marcha y el pliego en elaboración, la licitación se perfila como uno de los movimientos más relevantes del área de Turismo en el arranque del año. La expectativa ahora está puesta en la publicación formal del llamado y en conocer qué jugadores finalmente decidirán competir por la concesión de uno de los inmuebles emblemáticos del sector hotelero local.