Un hombre de 76 años fue víctima de un intento de robo en Capital. El hecho ocurrió sobre calle General Acha, cuando el jubilado se encontraba regando el frente de su vivienda y fue sorprendido por dos mujeres que se acercaron con la excusa de pedirle un poco de agua.

Según informaron fuentes policiales, las sospechosas aprovecharon el descuido del hombre para tomarlo por el cuello y sustraerle unos 6 mil pesos que llevaba en uno de sus bolsillos. Luego de concretar el robo, ambas intentaron escapar del lugar, pero el damnificado pidió ayuda y varios vecinos dieron aviso a la Policía.

Publicidad

Personal de la Comisaría 2° realizó un operativo de búsqueda y logró detener a las sospechosas en las inmediaciones del barrio Costa Canal 1. Las mujeres fueron identificadas como Evelin Heredia y Nadia Marcoleta, quienes quedaron arrestadas tras una breve persecución.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo las directivas del fiscal Carrizo, dispuso el inicio del procedimiento correspondiente y la detención formal de ambas acusadas, quienes quedaron a disposición de la justicia por el delito de robo. El jubilado, aunque sufrió un gran susto, no presentó lesiones de gravedad y fue asistido por personal policial tras el violento episodio.