La condición de Ivana Figueiras para reconciliarse con Darío Cvitanich

La historia entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich que parecía haber terminado con un gran revuelo mediático, podría estar viviendo un "inesperado regreso". El exfutbolista y la modelo estarían "dándose otra oportunidad", lo que significaría que "están retomando la relación".

La información que alimenta esta versión surgió en el programa Infama, donde Oliver Quiroz sorprendió al revelar la posibilidad de que ambos hubieran retomado el vínculo. La confirmación llegó luego de que Laura Ubfal le preguntara directamente a su compañero: “¿Vos creés que están juntos o separados?”. Quiroz respondió sin dudar, revelando: “Bueno, el viernes salieron a cenar”.

Publicidad

Pese a la exposición generada por la primicia, la pareja desea mantener su vida lejos del foco público. Oliver Quiroz pudo hablar con personas allegadas a los protagonistas, quienes confirmaron una exigencia particular para el nuevo capítulo: “Hablé con el entorno de los dos y lo que me dicen es que no quieren exponerse más”. Ante este deseo de bajo perfil, la panelista Marcela Tauro comentó que, si esa era la intención, lo mejor era no seguir amplificando el tema. Por su parte, Karina Iavícoli lanzó con ironía: “Y… se tienen que ir a vivir a otro país”.