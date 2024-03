Cerca de las 19 horas de este lunes 11 se habría producido una pelea entre dos obreros de la construcción, quienes se habrían encontrado en un kiosco a tomar bebidas alcohólicas y luego de algunos entredichos se produjo una pelea en la cual, tras un forcejeo, uno de los contendientes cayó al canal Benavidez, del cual no pudo ser rescatado y es intensamente buscado.

El hecho se habría producido un kilómetro al oeste de la usina ubicada en calle Almirante Brown, en el departamento Rivadavia. La pelea habría sido entre Sergio Andrés Endrizzi, de 44 años, y Lucas Mada, de 29 años de edad, siendo este último quien empujó a su contrincante, provocando la caída al cauce del canal de riego del cual no pudo salir y pese a los esfuerzos de algunos compañeros y personas en el lugar no lograron sacar al hombre del agua y se les perdió de vista.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más adelante está la vieja usina, conocida como Usina del Barrio Huaziul por estar emplazada en la zona de ingreso a ese complejo habitacional. Tras dar a conocer el hecho a las autoridades policiales, personal de Comisaría 23ª con asiento en el barrio Rivadavia Norte, quienes solicitaron la presencia de Bomberos de la Policía y la intervención de la UFI Delitos Especiales por un presunto homicidio.

El fiscal Francisco Micheltorena se hizo presente en el lugar del hecho y tras dirigirse a la zona del episodio, solicitó la restricción del servicio de agua por el canal que nace en el dique Partidor San Emiliano para tratar de encontrar el cuerpo del presunto fallecido o descartar la muerte si es que logró salir del canal antes de llegar a las parrillas de retención de residuos en la usina.

Restringir por completo el caudal de agua que circula por el canal Benavidez demanda un tiempo aproximado de 45 minutos y ese es el tiempo de espera que tienen los bomberos para comenzar la búsqueda del cuerpo en las parrillas del dique.

Por el momento la Policía habría intervenido buscando testimonios de testigos sobre lo ocurrido y en cuanto a uno de los protagonistas estaría demorado en la Comisaría 23ª.

Publicidad

Por el momento no se pudo poner una carátula al hecho, en virtud de que no se sabe si hay o no un fallecido, ya que Endrizzi no ha sido encontrado y de no estar en las parrillas de la usina podría continuar el rastrillaje aguas abajo y en modo simultáneo en su domicilio particular y el de allegados, ante la posibilidad de que la presunta víctima haya podido salir del canal.

El fiscal Micheltorena de la UFI Delitos Especiales, no descarta la versión que le llegó de presuntos testigos quienes le indicaron que vieron salir a Endrizzi del canal, pero aún no ha sido ubicado.