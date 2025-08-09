Este sábado 9 de agosto, el espacio contiguo al Polideportivo Municipal de Ullum y el Camping Municipal se transformaron en un espacio de alegría y celebración, teñido por el entusiasmo de miles de familias que se congregaron para celebrar el Día de las Infancias. Desde las 14 horas, cuando las puertas se abrieron, una marea de personas comenzó a ocupar el predio, llevando consigo mates, sillas y reposeras. La masiva convocatoria superó todas las expectativas, lo que llevó a la municipalidad a trasladar el show central al aire libre para poder albergar a la mayor cantidad de espectadores posible, aprovechando las buenas condiciones climáticas pronosticadas.

cientos de familias presentes en el Dia de las Infancias. Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores

La espera por el show central de Piñón Fijo fue percibida en el aire. Mientras las agujas del reloj avanzaban hacia las 16 horas, momento previsto para el espectáculo del popular artista, la gente que se acercó al predio esperaba con expectativa. A las 15 horas, el ambiente se endulzó con la chocolatada para todos los presentes, un momento para compartir que sumó al clima festivo.

Los chicos se divirtieron al celebrar su día

El "color" de la jornada lo dieron las familias, los niños corriendo, la risa de los pequeños y la mirada expectante de los adultos, todos compartiendo la emoción de la inminente llegada de Piñón Fijo. La organización municipal había trabajado previamente para asegurar la alegría de los más chicos: los niños de Ullum ya habían retirado sus pulseras identificatorias para participar en sorteos de bicicletas y otros premios. Además, al ingresar al predio, cada niño del departamento recibía una bolsita con golosinas y un juguete, un detalle que incrementaba la felicidad y la efervescencia del momento.

En la celebración se vivieron distintas actividades. Foto: DIARIO HUARPE/ Gabriel Flores

"Muy felices, un día hermoso", expresó el intendente del departamento, David Domínguez, reflejando el sentir general de un evento que congregar a miles de personas con una entrada libre y gratuita. La gente contaba los minutos para que Piñón Fijo estuviera en el escenario, creando una atmósfera de ansiosa alegría que preludiaba un espectáculo inolvidable.

Fanáticas de todas las edades esperaron a Piñón. Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores



