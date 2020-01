Duas exposições dialogam sobre a cena artística dissidente na Argentina e o Chile nos anos 80

POR AGENCIA TÉLAM 07 de octubre de 2019

As exposições "Yeguas del Apocalipsis" e "Argentinos de París", a primeira com obras do coletivo chileno que conformaram os escritores Pedro Lemebel e Francisco Casas Silva, e a segunda integrada por material inédito sobre a colaboração artística entre Copi e os artistas Juan Stoppani e Jean-Yves Legavre, podem ser vistas na Fundação Proa, e aproximam um diálogo da cena argentina com a chilena dos 80.







A exposição "Yeguas del Apocalipsis", curada pelo chileno Victor López Zumelzu, reúne por primeira vez, na Argentina, obras do coletivo artístico chileno conformado em 1987 pelos escritores Pedro Lemebel e Francisco Casas Silva, que se caracterizava por suas intervenções artístico-políticas dissidentes, em disciplinas como o vídeo, a performance, a escritura e a fotografia.







Enquanto, "Argentinos de París", curada pelo escritor Daniel Link, apresenta uma seleção inédita de fotografias, desenhos e material bibliográfico e audiovisual sobre a colaboração artística entre o escritor e dramaturgo Copi e os artistas Juan Stoppani e Jean-Yves Legavre.







As duas exposições podem ser visitadas de quintas a domingos, das 15 às 19, na Avenida Pedro de Mendoza 2073, bairro de La Boca, na Cidade de Buenos Aires.