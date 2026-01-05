La Justicia investiga las circunstancias en las que un hombre murió en Santa Lucía luego de que un poste de iluminación cayera sobre él durante un encuentro deportivo informal, en el marco de un festejo familiar. El eje de la pesquisa está puesto en determinar si la estructura que sostenía los reflectores cumplía con las condiciones mínimas de seguridad o si existió algún tipo de negligencia en su instalación y mantenimiento.

Según la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 20, en una propiedad alquilada para celebraciones, que contaba con pileta, quincho y una cancha de fútbol. Mientras parte de la familia participaba de un cumpleaños de 15, varios hombres jugaban al fútbol en el predio. En ese contexto se produjo el accidente fatal. “La víctima corre detrás de una pelota, traspasa el límite de la cancha y se sostiene de la red de contención ubicada detrás del arco; al girar para regresar, uno de los postes de iluminación habría cedido y cayó sobre su cuerpo”, explicó el fiscal Sebastián Gómez a DIARIO HUARPE.

Publicidad

El funcionario judicial indicó que la persona fue trasladada al hospital, aunque ya habría llegado sin vida. “De acuerdo con la información recabada, no se trató de un impacto previo contra el poste, sino de un tironeo involuntario al intentar evitar una caída, lo que habría provocado el colapso de la estructura”, precisó.

La investigación busca ahora establecer si el hecho fue estrictamente fortuito o si existieron fallas evitables. “Estamos analizando si el poste se encontraba correctamente asegurado al suelo y si reunía las condiciones técnicas necesarias para soportar el uso habitual del lugar”, señaló Gómez. En las primeras pericias se constató que la estructura tenía unos 6,80 metros de altura y que aproximadamente 1,20 metros se encontraban enterrados, lo que en principio indicaría que estaba fija. “Sin embargo, se evalúa si la base pudo haberse deteriorado con el tiempo, especialmente en la zona de contacto con el suelo”, agregó.

Publicidad

En paralelo, la fiscalía identificó al propietario del predio, quien no se presentó en el lugar al momento del hecho por razones de seguridad. “Se le requirió que aporte toda la documentación correspondiente, habilitaciones y antecedentes del mantenimiento de las instalaciones”, sostuvo el fiscal. También se aguarda un informe técnico de los bomberos que permitirá determinar con mayor precisión el estado del poste y las causas de su caída.