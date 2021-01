Duro comunicado de la UIA: "Hay que normalizar el mercado laboral"

Tras la oficialización en el Boletín Oficial de la decisión del Gobierno de extender por 90 días más la prohibición de despidos y hasta fin de año la doble indemnización, con un tope de $500.000, la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó hoy que las decisiones oficiales "van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización".

"Para avanzar hacia un ciclo económico que convierta a la política industrial y a las mejoras de productividad en activos del país, resulta fundamental normalizar la situación en el mercado de laboral. Argentina necesita comenzar a construir un escenario de reactivación económica sustentable, y la recuperación del nivel de empleo formal en general e industrial en particular es el desafío más importante", expresó la entidad a través de un comunicado.

Y añadió: "Medidas como la prohibición de despidos y suspensiones o el régimen de doble indemnización no apuntan en esa dirección. Van en detrimento de la necesaria ampliación de las dotaciones de trabajadores con miras a impulsar el crecimiento económico e impactan sobre el objetivo de la formalización".

La UIA sostuvo que, luego de prácticamente una década de estancamiento y caída de la actividad, que se agudizó con la pandemia, hoy la actividad económica reinició un ciclo de recuperación.

"El cambio de signo del ciclo económico se observa más claramente en la industria, donde el empleo registrado se encuentra desde septiembre por encima del nivel prepandemia -actualmente lo supera en 4,5 mil trabajadores-. Esta tendencia se manifiesta en las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses", detalló el comunicado.

Según la UIA, el empleo industrial se contrajo en 178.000 puestos de trabajo -tomando en cuenta la economía en conjunto, el indicador muestra que se perdieron 321.000 empleos-. a la vez que se incrementó el trabajo en negro.

La entidad reclamó una política industrial que incorpore la agenda de productividad con mirada estratégica. Además, en el comunicado, pidió un marco regulatorio que otorgue credibilidad y previsibilidad a las nuevas contrataciones y dé respuestas a los desafíos de empleabilidad de esta etapa.

"En particular, entendemos que ya no están vigentes las condiciones de excepción que motivaron las medidas adoptadas el año pasado para regular el mercado de trabajo y mitigar los efectos de la crisis. El triple cepo que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización plantean un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones. Ambas situaciones obturan la recuperación del empleo industrial y la recuperación genuina del mercado formal de trabajo, perjudicando especialmente a sectores que tienen potencial para demandar nuevos empleos pero no encuentran certidumbre para hacerlo", expresaron.

"Finalmente, en función de abordar estas transformaciones con el dinamismo que demanda el escenario global, llamamos a considerar un enfoque integral de las relaciones industriales, donde el diálogo social permita adaptar las políticas a la realidad de cada uno de los sectores de actividad", se concluyó.