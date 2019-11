É fixado para 2 de dezembro interrogatório de Cristina Kirchner no processo pela obra pública

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O tribunal que julga a senadora e vice-presidenta eleita, Cristina Kirchner, programou para o próximo 2 de dezembro o interrogatório no debate pelo suposto direcionamento da obra pública na província de Santa Cruz, em favor de empresas do detido Lázaro Báez.







Os juízes Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu e Andrés Basso têm prevista essa data para convocar a ex-presidenta, embora dependerá da extensão dos interrogatórios previstos para segunda-feira 25 de novembro, informaram fontes judiciais.







No julgamento são debatidos supostos delitos na adjudicação de obra pública nacional em Santa Cruz para a empresa dos Báez, "Austral Construcciones" e o suposto pagamento de superfaturamento e inadimplementos na construção.







Além da ex-presidenta e Báez são julgados os detidos ex-ministro do Planejamento Julio De Vido e o ex-secretário de Obras Públicas José López, entre outros.