Economía licita el lunes Bonos del Tesoro con vencimiento 2021

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Ministerio de Economía anunció que el lunes realizará una nueva licitación de bonos del Tesoro cuya recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará ese mismo día a las 15, sumándose a la colocación de Letes prevista para el martes.



La cartera económica detalló que procederá a la reapertura de los bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1%, de los bonos del Tesoro Nacional en pesos Badlar Privada más 100 puntos básicos y bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar estadounidense 4%; todos con vencimiento en 2021.



La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los bonos.



Precisó que el precio mínimo para los bonos que ajustan por CER será de $ 980,67 por cada $ 1.000 de valor nominal; para los que ofrecen tasa Badlar privada + 100 puntos básicos será de $ 991,03 por cada $1.000, mientras que el precio mínimo para los bonos vinculados al dólar será de US$ 1.000,88 por cada US$ 1.000.



Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.



Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio de suscripción por cada $ 1.000 o US$ 1.000, según corresponda, con dos decimales.



Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de $ 3.000.000 o US$ 50.000, según corresponda, debiéndose consignar únicamente el monto a suscribir.



La suscripción de los bonos en pesos tanto el que ajusta por CER como por Badlar podrá realizarse únicamente en pesos.



En tanto que para el caso de los bonos vinculados al dólar, la suscripción podrá realizarse únicamente en pesos, al tipo de cambio del día de hoy viernes 7 de febrero.



La liquidación de los instrumentos se efectuará 13 de febrero, y podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).