EEUU cambia de posición: la ocupación de Israel en Cisjordania ya no viola la ley internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno de Estados Unidos cambió hoy su posición legal de que los asentamientos israelíes en territorio ocupado en Cisjordania violan la ley internacional, luego de cuatro décadas de sostener esa interpretación.



"El establecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania no es incompatible de por sí con la ley internacional", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una rueda de prensa.



"Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, agregó Pompeo.



"La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es 'per se' una violación del Derecho Internacional", aseguró.



Este cambio histórico de posición, explicó Pompeo, tiene su origen en la decisión de la Administración de Barack Obama de permitir la aprobación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, de diciembre de 2016, que considera estos asentamientos una "violación flagrante" del Derecho Internacional.