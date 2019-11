El 21 de noviembre se rematará un departamento del testaferro del fallecido Muñoz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fijó para el próximo 21 de noviembre la subasta pública de un departamento en el barrio porteño de Puerto Madero perteneciente a Sergio Todisco, uno de los procesados como supuestos testaferros del fallecido ex secretario de la familia Kirchner, Daniel Muñoz.



Se trata de un departamento en Julieta Lanteri 1331, de 115 metros cuadrados de superficie y que saldrá a remate con una base de 489.123 dólares, según se informó.



La subasta comenzará el jueves 21 de noviembre a las 14.



El inmueble de dos ambientes del tercer piso del edificio Chateau Puerto Madero es uno de los decomisados en la causa que investiga por lavado de activos al entorno de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner.



La propiedad es del marplatense Sergio Todisco, quien estuvo detenido y fue excarcelado tras declarar como imputado colaborador en el caso.



La AABE recibió además las llaves de otras doce propiedades por parte del defensor de otro procesado y arrepentido en el caso cuadernos, el contador Víctor Manzanares, para su subasta.



Once de ellas son departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz.



La última es la llave de la Estancia Santa Lucía, en Lago Argentino, también en Santa Cruz.