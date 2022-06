El acuerdo con el FMI pende de un hilo, pero el Gobierno descarta pedir un waiver

Aunque distintas consultoras advierten sobre el difícil cumplimiento de las metas fiscal, monetaria y de acumulación de reservas que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario en lo que queda del año, el Poder Ejecutivo ratificó el programa, sostuvo que no pedirá un waiver con el organismo y cree que podrá encaminar la concreción de los tres objetivos clave del Programa de Facilidades Extendidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, firmó con el FMI.

Distintos reportes advirtieron en los últimos días, sobre el deterioro de las variables que el Fondo debe auditar cada trimestre. Aunque se espera que el organismo reconozca el sobrecumplimiento del acuerdo para el primer trimestre hacia mediados de mes, en una reunión de directorio, fuentes del Ejecutivo esperan algún tirón de orejas vinculado con la financiación del gasto público.

Déficit primario

Con el gasto público 22 puntos por encima de la inflación, la meta de déficit primario de 2,5% del PBI corre peligro. Equilibra reajustó al alza en 0,7 puntos su proyección de gasto, hasta 21,2% del PBI, y advirtió que el déficit llegaría al 3,1%, incluso contabilizando rentas de la propiedad del Tesoro como ingresos, con tope del 0,3% del Producto.

"El déficit 'genuino' treparía a 3,8% del PBI", sostuvo. Para Eco Go, el 0,4% acumulado en el año "no luce detonante" y está en línea con el objetivo del programa, pero "hay varias alertas escondidas que nos llevan a cambiar la proyección del 2,8% al 3,2%". Entre ellas, el tope para contabilizar el diferencial de cotización de los bonos como rentas de la propiedad.

"El dato clave de estos primeros meses es la aceleración continua del gasto primario. De un crecimiento nominal interanual del 57% en enero, pasó a uno del 87% en abril, promediando una variación del 75%" sostuvo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Emisión monetaria

Un mayor gasto conlleva mayores necesidades financieras y ahí es donde entra en tensión la meta de emisión monetaria, del 1% del PBI. "Más complicada (que la fiscal) puede resultar la aprobación de las metas de Asistencia del BCRA al Tesoro Nacional en el segundo trimestre de 2022, que no debe exceder de $ 438.500 millones, siendo que hasta mayo suma $ 380.500 millones y en junio el sector público debe pagar el medio aguinaldo", sostuvo la Fundación Mediterránea.

Eco Go y Equilibra coinciden en que el Tesoro debería conseguir refinanciar deuda al 130% hasta fin de año para cumplir con la meta monetaria. El ritmo actual ronda el 119%, con instrumentos cada vez a más corto plazo por las dudas a partir de 2024.

Acumulación de reservas

"El BCRA sigue comprando dólares a cuentagotas y la meta de acumulación de reservas queda lejos", sostuvo Eco Go. A fines de junio, el Central debería contar con u$s 4100 millones de reservas netas. PxQ estimó, a mediados de mes, que la autoridad monetaria se encontraba u$s 2400 millones debajo del objetivo previsto para mitad de año, cuando debería impactar la liquidación del agro.

El Gobierno cree que cumplirá la revisión de las variables del segundo trimestre. "Las metas cuantitativas acordadas con el FMI son el resultado primario, el financiamiento monetario y la acumulación de reservas. En estos tres puntos no habrá modificaciones", dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su informe al Senado.

Waiver o "readaptaciones"

El Ministerio de Economía rechazó, ante la consulta de El Cronista, que el Gobierno esté pensando pedir un waiver para que el Fondo flexibilice alguna meta, incluso con el cambio de escenario por la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en la inflación.

"Puede haber readaptaciones producto de diversos factores, como la crisis de precios por la guerra. Pero, al final del camino, las metas estarán en condiciones de cumplirse", indicaron en esos despachos.

Para Guzmán, la principal meta a defender es la acumulación de reservas, que considera estratégica para darle previsibilidad a la economía. El Banco Central sostiene que cumplirá con los objetivos trazados, pero recordó que los u$s 4100 millones previstos incluyen desembolsos de organismos multilaterales que, si no se concretan, se descontarán del target.

También cree que la liquidación del agro -en niveles récord- viene demorada y hay unas 14 millones de toneladas sin vender. Por supuesto, las fuentes mencionan los pagos por adelantado de importaciones de energía.

Tasa de interés

El Central está preocupado por la emisión monetaria. Miguel Pesce cree que el Tesoro debe dar una fuerte señal de tasa de interés en sus licitaciones de deuda para atraer más financiamiento y descomprimir tanto la impresión de dinero como la dolarización. En el Gabinete Económico hay quienes sostienen que ese será el principal reclamo del Fondo al Gobierno: maquinita, no.