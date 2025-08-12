El brutal nocaut en UFC Vegas 109 que podría ser el mejor del año

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) fueron testigo este fin de semana de una escena que difícilmente será olvidada en el mundo del UFC. Elijah Smith, un joven estadounidense de apenas 22 años, logró una de las finalizaciones más espectaculares del año en su combate frente al japonés Toshiomi Kazama, durante las preliminares del UFC Vegas 109. Con un slam demoledor al estilo de la lucha libre profesional, seguido de dos golpes en el rostro, Smith no solo dejó inconsciente a su rival, sino que también capturó la atención del mundo entero.

Kazama, de 28 años, afrontaba su cuarta pelea en UFC tras una reciente victoria, pero nada lo preparó para lo que sucedería en el primer asalto. A poco menos de un minuto para el final del round, Smith lo levantó en el aire y lo estrelló contra el suelo. El japonés cayó de espaldas y golpeó con fuerza su cuello, quedando visiblemente afectado. El árbitro detuvo el combate inmediatamente después de que Smith lo rematara con dos puñetazos, mientras Kazama ya se encontraba fuera de combate.

Un nocaut que sorprendió en la noche de UFC

La escena fue tan impactante que Kazama necesitó atención médica inmediata y permaneció varios minutos en el suelo del octágono antes de ser trasladado al hospital. Afortunadamente, los estudios médicos no revelaron lesiones graves. “Según los resultados de la tomografía, no se han detectado anomalías en la cabeza, la cara ni el cuello de Toshiomi Kazama”, informó UFC Japón. El luchador nipón fue dado de alta horas después.

Smith, oriundo de Colorado Springs y graduado del Contender Series de Dana White, fue recompensado con un bono de 50 mil dólares por su actuación. “Quería esos 50 mil extra, y ojalá que ese slam me dé esos 50 mil”, dijo tras el combate. En conferencia de prensa agregó: “Sabía que si me encontraba en esa situación, podía levantarlo y hacer el slam. Este era el golpe sobre la mesa que necesitaba”. El sitio oficial de UFC no dudó en calificar la finalización como “uno de los mejores nocauts con slam en la historia”.

Con este triunfo, Smith suma su segunda victoria en UFC y extiende su racha a siete victorias consecutivas, acumulando un récord profesional de 9-1. En redes sociales, su actuación se volvió viral, con fanáticos y medios elogiando la potencia y técnica del joven luchador. En su cuenta de Instagram, Smith resumió su filosofía: “Esto es un combate: es él o soy yo... pero me alegro de que mi oponente esté bien”. Su nombre, sin duda, ya está en boca de todos.