La escalada inflacionaria obligó a los empresarios de eventos a actualizar el precio de las opciones de cena de los bailes de egresados cada cuatro meses para cumplir con los servicios ofrecidos. Señalaron que les resulta imposible congelar los valores hasta fin de año esto por los vaivenes de la economía. Por eso, es la primera vez que determinaron incluir la actualización en sus contratos.

El índice de precios al consumidor alcanzó un 94,8% durante el 2022, una cifra que no era esperada por el ámbito empresarial, ni los trabajadores y por este motivo algunos ya han tomado recaudos para este año. En este sentido, los empresarios de eventos resolvieron actualizar las opciones de cenas ofrecidas en los bailes de egresados cada cuatro meses, de acuerdo al índice de inflación.

“La mayoría de los servicios lo trabajarán de esa manera, no hay forma de mantener un precio. Antes de la pandemia trabajamos con una inflación, pero después se descontroló y no podemos dar certeza de cuanto costará a fin de año”, dijo Estaban Vázquez, organizador de eventos e integrante de la Cámara de Empresas de Técnica, Eventos y Espectáculos.

Desde su firma brindan una opción a $16.000 que incluye servicio gastronómico, salón, iluminación, sonido, fotografía, audio, video, entre otros. Si la familia cancela el monto el precio se mantiene, pero de lo contrario se modificaría cada cuatro meses según el IPC. Es que las suba de los combustibles, carnes, frutas y verduras de los últimos meses impactan directamente en el sector gastronómico. Por ejemplo, la carne vacuna tuvo un incremento entre el 38 y 40% en enero y el combustible del 4% enero y otro 4% en febrero.

Por otra parte, en el 2022 los sorprendió la especulación en torno al dólar que provocó un aumento en la divisa norteamericana y que también afectó al sector en cuanto a los costos de equipos tecnológicos de audio e iluminación que son importados, según Vázquez. “El año pasado cobramos una opción de $9.000 con todo incluido y tuvimos un 100% de inflación. En realidad, tendríamos que haber cobrado $11.000”, indicó Vázquez haciendo referencia a la imprevisibilidad de la economía nacional.

Daniel Artero, propietario de Artero Producciones, se sumó a la misma medida y determinó modificar los valores de las cenas para bailes de egresados cada cuatro meses para cubrir costos y no tener que afrontar posibles pérdidas. “Si no actualizamos, no podemos trabajar. Tenemos que ir actualizando para cumplir con lo que prometimos”, expresó.

“Años atrás podías mantener un precio. Por ahí si perdías un poco no importaba, pero ahora no se puede”, continuó. Desde esa compañía ofrecen la opción desde los $15.000 e incluye salón, gastronomía, audio, sonido e incluso una pantalla LED, pero es necesario abonar una suma más. Como en el caso de Vázquez, si cancela el monto se mantiene, pero en caso opuesto se actualiza cada cuatro meses según la inflación.

Falta de salones

Una de las problemáticas del ámbito es la falta de salones de eventos para organizar fiestas. Vázquez asegura que tras la pandemia hubo una explosión de celebraciones que hizo crecer la demanda. “La gente está festejando más, está haciendo más despliegues en su festejo y eso hace que haya una mayor solicitud de los salones de eventos”, dijo. Para el empresario, es necesario un 20% más de salones para cubrir la demanda de los sanjuaninos.

“Hay muchas fiestas en lugares clandestinos. Al no haber salones, la gente busca lugares en fincas o quintas”, continuó. Añadió que la ilegalidad trae aparejados problemas de inseguridad por las inhabilitaciones de las instalaciones eléctricas, baños, accesos, entre otros.

Por su parte Artero coincidió en la necesidad de incrementar el número de salones para hacerle frente a la demanda, pero asegura, y lamenta, que siempre existirán las fiestas clandestinas.