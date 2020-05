Sin viaje ni boliches: cómo el coronavirus frustró el año de los egresados 2020 en San Juan

“La cuarentena fue un bajón para nosotros porque somos muy unidos y teníamos muchas expectativas para este año en el que nos recibimos”, dice Milena Agulles, de 17 años, una alumna de 6º B del Nivel Secundario del colegio Nuestra Señora de la Consolación, en 25 de Mayo.

Milena es una de las alumnas afectadas por la cuarentena. A ella y a sus compañeros el aislamiento les hizo cambiar algunos planes que tenían para el año. Otros tuvieron que modificarlos o directamente abandonarlos. Y con otros, sueñan que se realicen.

Entre las cosas que no tuvieron en su último año de secundaria está la convivencia, una actividad que se hace al poco tiempo de iniciadas las clases y tiene el objetivo de unir a los integrantes de los cursos. Las organizan los directivos y profesores y consiste en compartir una mañana en una finca.

Convivencia en el 2019. Foto: gentileza Milena Agulles.

“Desayunamos, leemos evangelios y participamos de actividades competitivas que hacemos divididos en grupos”, cuenta Milena. La actividad que más recuerda es una del año pasado: cada grupo debía armar una parte de un muñeco, luego las unieron y quedó completo.

Su última convivencia no la tuvieron. Tampoco iban a tener la presentación de las camperas, pero decidieron adaptarse a las circunstancias y el sábado 2 de mayo la hicieron virtualmente a través del Instagram que le crearon al curso: promo20cnsc_natu.

La idea surgió porque habían fijado el 24 de abril como fecha. No pudieron tenerla por la suspensión de clases, pero a través del grupo de WhatsApp “Sexto natuu” comenzaron a dar ideas para no perderse ese momento.

“Primero estábamos re mal, nos parecía muy triste tener la campera guardada en el placard y no poder usarla, sentimos que no nos quedó otra y decidimos adaptarnos”, dice Milena.

Así que se organizaron y dividieron su idea en etapas: mandar fotos del curso, bailar temas de cumbia, grabarse mientras realizan actividades durante el aislamiento y la edición del video que estuvo a cargo de Luciana Torres y Germán Leiva.

El sábado en la noche llegó el día: subieron el video de la presentación a IGTV. Duró 4:47 minutos en los que muestran al curso, se angustian por el coronavirus y finalmente presentan la campera con los colores bordó, naranja y blanco y una N en el pecho y a la izquierda.

Aún no se dan por vencidos: quieren vivir una presentación. Por eso están pensando en hacerse una remera que represente al curso y mostrarla ante el colegio en medio de papel picado, cantos y gritos de alegría. “Si Dios quiere lo vamos a hacer, porque está todo parado y la situación económica está difícil”, dice la alumna.

En sus cabezas también piensan en la estudiantina del 21 de septiembre. Este año les tocaba a ellos encargarse la organización para que todos los cursos del colegio disfruten el Día del Estudiante y la Primavera. Ya se van adaptando a la idea de que no la van a tener: "Sentimos que es imposible hacerla por lo que hay aglomeración de gente", dice Milena con la voz entrecortada.

6º B en la estudiantina del 2019. Foto: gentileza Milena Agulles.

En el 2019 su curso ganó en la estudiantina porque fueron los que más puntos sumaron en bailes y competencias. El premio fue dinero con el que compraron alimentos y organizaron una juntada en la que hubo chorizos a la parrilla de cena. No faltaron la música y las coreografías que tanto les gusta hacer.

Otro de las actividades que, por el momento, tuvieron que suspender fue su proyecto solidario: tenían la intención de colaborar con mercadería y abrigo para una escuela alejada del departamento. Todavía no terminaban de definir cuál cuando la cuarentena les cambió los planes. En esto tampoco se dan por vencidos, volvieron a presentarle el proyecto a una docente y ahora están esperando que le dé el visto bueno para empezar con la colecta desde sus casas, aunque todavía no tienen respuesta. "Queremos hacer algo bueno, ayudar a los demás", dice Milena.

Milena admite que entre las mayores preocupaciones están la cena y el baile de egresados. De la primera ya tienen el catering y el salón señados, pero todos están esperando que no extiendan el cursado. "Sería raro seguir teniendo clases y que nosotros ya hayamos tenido nuestra cena de egresados", confiesa la alumna.

Esteban Vázquez, un organizador de eventos, hizo referencia al tema en Radio Sarmiento y dijo que esperan llegar a diciembre, mes en el que generalmente se realizan, con un protocolo para “poder trabajar y realizarlas”.

Aunque admitió que lo primero que quieren saber es "si realmente las vamos a poder hacer” y cuándo porque hubo rumores de que podía extenderse el ciclo lectivo.

También influye el tema económico. “Hay que ver cómo va a influir, qué tipo de servicio vamos a poder brindar para que la gente quiera asistir y pueda pagar una opción”, dijo Vázquez. Incluso ya están evaluando la opción de hacer menús de menor costo como pizzas o pasta “para acomodarnos a lo que puedan pagar”.

Además, los estudiantes piensan en el anhelado viaje. De los 36 alumnos, hay 20 que se van a ir a Carlos Paz en noviembre con Vittorio. O eso creen porque todo depende de como avance el coronavirus. No les importa si no hay boliches, solo quieren ir a disfrutar de estar todos juntos y pasear, así que están cruzando los dedos y pidiendo suerte para que el virus no les quite esto también.

Desde la empresa, el gerente comercial, Vittorio Vatteroni, informó a DIARIO HUARPE que los viajes no se van a suspender, aunque no descartan que puedan posponerse. “Todo va a depender del ciclo lectivo –aún no definen si se extenderá- que es lo que más nos marca porque el Ministerio de Educación avala que el viaje se realice en la segunda etapa del año cuando las materias están casi concluidas”.

“Se van a tener que posponer y adecuarse al nuevo ciclo lectivo”, aclaró Vatteroni.

Sobre los precios “hay contratos firmados y no se tocan”, pero admite que hay que determinar qué es lo que va a pasar con los colectivos. “Hay que ver si va a poder viajar la misma capacidad de pasajeros o no, eso va a tener una incidencia directa en el costo del viaje –actualmente a Carlos Paz sale $25.000 por 7 noches-”.

"Ya asumimos que el año no va a ser tan movido como esperábamos por este tema del coronavirus. Muchos cumplen 18 este año y no vamos a poder salir a bailar, ni nada. Con poder pasar tiempo todos juntos, nos basta", cierra Milena.