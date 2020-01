El campo advierte medidas si no se lavanta la prohibición del uso de agroquímicos en La Pampa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Agricola Ganadera de La Pampa solicitó hoy al gobierno provincial el levantamiento de la medida que prohíbe la comercialización de todo tipo de agroquímicos, reclamó una medida "justa" y advirtió que de no tener respuestas a su pedido analizarán medidas de protesta.



Tras expresar su "desagrado" por la decisión adoptada por el gobierno de La Pampa, que comenzó a regir a principios de semana y prohíbe todo tipo de comercialización de agroquímicos, la asociación sostuvo que esa medida "atenta directamente a la producción agropecuaria y toda su cadena".



Por eso, reclamó al gobierno provincial que "levante la medida y sea reemplazada por una más justa, apuntando realmente a los verdaderos responsables de ésta situación" y advirtió que de no haber respuesta favorable, el campo "analizará las medidas a seguir".



En la normativa vigente, se plantea la construcción de los Centros de Acopios Transitorio de los envases y el sistema de trazabilidad de los bidones, uno en Alta Italia, otro en Colonia Barón y un tercero en Macachín, los cuales no se construyeron.



Mientras tanto representantes dirigentes de la Fundación Campo Limpio, que representa a 92 empresas productoras de fitosanitarios, se reunieron hoy con el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli para solicitar que se levante la prohibición de comercialización de agroquímicos en La Pampa.



En este marco, prometieron que en 10 días terminarán las obras de dos centros de acopios de bidones de agroquímicos y le pidieron que, una vez concluídas, el gobierno levante inmediatamente la prohibición de la comercialización.



En el encuentro del que participó el director ejecutivo de Campo Limpio, Ernesto Ambrosetti, y que se llevó a cabo esta mañana, Titarelli se comprometió a revisar la medida dispuesta por el gobierno una vez que que se lleven a cabo las reformas prometidas.



En los argumentos de la norma, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto sostuvo que apunta a proteger la salud de la población y tutelar el medio ambiente.