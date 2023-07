El capitán de los All Blacks habló tras golpear al fanático de Los Pumas en Mendoza

En la derrota de Los Pumas por 41 a 12 frente a Nueva Zelanda, una situación no pasó desapercibida. La primera jornada del Rugby Championship fue con caída para el seleccionado argentino. Sin embargo, un nombre no se olvidó entre los fanáticos: el de Sam Cane, capitán de los All Blacks. Cuando un joven burló las barreras de seguridad y pudo ingresar al campo de juego del Malvinas Argentinas de Mendoza, el oceánico lo derribó con una patada.

"Considero como un error el haber participado para intentar detenerlo. Reconozco que no era mi rol y está fuera de mi carácter actuar de esa manera. Lo siento mucho y estoy decepcionado de mi accionar. Pude contactarme con Román. Tuve un buen momento con él y sus amigos. Estoy contento de haber podido dejar todo en buenos términos", fue lo que escribió el pasado sábado Cane en su cuenta de Instagram.

Luego, Sam dialogó con la prensa de Nueva Zelanda y dijo: "Vi a un invasor de campo corriendo hacia el equipo con un guardia de seguridad a cierta distancia detrás. En esa fracción de segundo tomé la decisión de ayudar al guardia de seguridad a detenerlo para que pudiera sacarlo del campo, lo que la gente no sabe es que el campo está rodeado por una gran fosa y que, entre el pitido final y la reunión de nuestro equipo, ya había habido unos cinco invasores en el terreno de juego".

Conclusión de Sam Cane

"Fue un poco caótico. Diría que si hubiera sido un adulto, no habría sentido la necesidad de disculparme. Pero el hecho de que fuera un adolescente... enseguida me sentí mal por su edad. Luego, cuando volvimos al vestuario, reflexioné sobre eso y consideré la posibilidad de ponerme en contacto con él. A través del poder de las redes sociales y de algunos lugareños lo localizamos, tuvimos una videollamada y le expliqué: ‘Creía que eras un adulto’, y le pedí perdón por lo sucedido", destacó el jugador de los All Blacks.

"Se portó bien. Charlamos un poco sobre su rugby. Se llama Román, es medio centro, y le dije que podría ser un medio centro corredor decente por la forma en que se las arreglaba para eludir la seguridad. El hecho de que hubiera tantos invasores en un corto espacio de tiempo y que tuvieran que hacer el esfuerzo de saltar una barrera para entrar en el campo quizá sea algo que haya que estudiar. Al final todos los invasores del campo eran inofensivos, pero supongo que nunca se puede estar seguro, sobre todo estando en un país extranjero y en una ciudad nueva", sentenció el capitán de los All Blacks, Sam Cane.