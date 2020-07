El caso de coronavirus de San Luis dio negativo en los test rápido de El Encón: estuvo 4 horas en San Juan

Fuentes calificadas del Gobierno local confirmaron que el nuevo caso de coronavirus en San Luis por el cual esa provincia volvió a la fase 1, estuvo en San Juan.

El hombre ingresó el día 26 de junio por el corredor seguro de El Encón donde le hicieron el test rápido y le dio negativo. Trajo mercadería, pero no descargó nada, de la descarga se encargaron los empleados del lugar al que la llevó y lo hicieron cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos.

Según el comité de crisis de San Luis, el paciente hizo una solicitud el 23 de junio para viajar a San Juan, pero se la rechazaron. “Tenemos poca participación de él en darnos datos precisos”, dijo un integrante del comité.

Al respecto, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, sostuvo que el hombre “dice haber estado en San Juan, no tenemos los registros que él haya salido de la provincia y al menos todavía no tenemos los datos. Lo habría hecho de una forma irregular lo que hace que no termine expresando cómo ha sido su caso”. Luego afirma que estuvo acá durante cuatro horas.

Por este paciente, San Luis volverá a la fase 1 de la cuarentena, ya que el hombre estuvo circulando por varias zonas debido a que es tambero y comercializa quesos. Este es el contagio número 12 de la vecina provincia que no registraba casos desde el 5 de abril.