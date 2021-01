El colombiano, novio de la sanjuanina Romina Aguirre, contó cómo vive después de su muerte

Ericson Angarita es un joven colombiano que con un mensaje conmovió a miles de personas. Es que el muchacho contó que su novia, la sanjuanina Romina Aguirre había muerto en Australia y no tenía los fondos para poder repatriar su cuerpo. Esta historia de amor y muerte generó una gran campaña solidaria y en pocas horas se recaudaron los 10.000 dólares australianos que eran necesarios para trasladar el cuerpo desde Australia que está distante de más de 12.000 kilómetros de la Argentina.

Romina murió el 9 de noviembre del año pasado y tras su deceso el joven inició una campaña en una página de internet con un mensaje que decía: "amo a esa mujer y quiero hacer este fondo para enviar su cuerpo Argentina una mujer tan valiosa como ella merece estar en su hogar acompañado de su familia y amigos". Con el objetivo de la repatriación cumplido, ahora a poco más de 2 meses de su muerte el muchacho concedió una entrevista al DIARIO HUARPE y contó Cómo vive con la ausencia de la sanjuanina a quien él amó.

Edinson contó que es de Colombia y que vive en Australia desde noviembre de 2019 sobre finales de abril del año pasado conoció a Romina. "Ella llegó al departamento en el que yo vivo, en el que sigo viviendo aún después de su partida", contó al muchacho.

"El primer contacto fue raro porque ella se quedó sentada en la sala después la invité a tomar un café y me rechazó, luego nos fuimos conociendo así comenzamos a querernos", relató el muchacho desde Australia.

Se sucedieron las salidas y los momentos compartidos así fue cómo se pusieron de novios Erinson contó que los dos pensaban quedarse un tiempo en Australia y de aquí arrancar a otro país. "Siempre estuvo en nuestros planes ir a Argentina, ella quería que yo conociera su país y yo quería llevarla Colombia. Solíamos soñar muchas cosas bonitas", rememoró el joven de 25 años.

Sobre el último día que pasó con Romina, Edinson recordó que fue el domingo 8 de noviembre. Él le había conseguido una entrevista en un restaurante.

"Me acuerdo que ese día ella me dijo que la acompañara a tomar el tren, yo nunca la acompañaba hasta el tren o el bus, pero me acuerdo que salí con una pantaloneta (N de la R: se refiere a un pantalón corto deportivo) y unas ojotas como le dicen ustedes salimos a la estación y fui con ella la idea era acompañarla hasta la primera estación y nos distrajimos charlando, íbamos abrazados nos reíamos y terminamos casi en la ciudad. Yo iba sin teléfono y sin la billetera para pagar el pasaje, ella no paraba de reírse al verme en esa situación", recordó entre risas el colombiano.

Mientras ella estaba trabajando, el joven aprovechó el día para ir a cortarse el pelo. Edison contó que pasaron lo que quedaba del domingo en casa.

"Cuando venía de cortarme el cabello le compré unos churritos con un café y unos chocolates se lo entregué junto con una cartita. Siempre le escribía cartas y poemas. Me acuerdo que la recibí con eso y ella estaba súper contenta", relató del joven que agregó que Romina se mostró feliz pero inapetente y como muy cansada.

El joven entraba a trabajar a las 9 de la noche. "Ella me acompañó hasta la parada de transporte nos besamos me acuerdo que yo trabajaba desde las 9 hasta las 3 de la mañana y seguimos hablando por WhatsApp", aseguró el muchacho.

Menos de una hora después de que Edinson entró a trabajar Romina le escribió para decirle que lo extrañaba. "Yo le dije que recién nos separábamos, pero ella me respondió que igual yo le hacía falta. Seguimos hablando hasta las 2:30 le envié un mensaje para preguntarle cómo seguía y me dejó en visto pensé que estaba dormida, pero cuando llegué a casa ella estaba muerta".

Ante la pregunta de cómo era Romina el muchacho contó que era un amor que tenían miles de planes juntos que inclusive horas antes de que se fuera de este mundo ella le dijo que quería casarse con él para que él tuviera la ciudadanía Argentina. "Yo con vos me casó con un anillo de papel", le dijo ella a Edinson y le explicó que de esta manera él obtendría la ciudadanía argentina y podrían recorrer juntos Europa.

Edison sigue viviendo en el mismo departamento que ocupó con ella a diario pasa por las mismas calles que recorrió con Romina y lo acompañan pensamientos de los momentos felices que compartieron. "Al estar en un país que no es el de uno las cosas se viven con otra intensidad viví cosas muy intensas con Romina nos fuimos a vivir juntos muy pronto. Estuve por más de un mes como en shock no podía entender lo que nos había pasado", recordó el muchacho.

Igualmente después de este mes que Edison relata que llegó un momento en el que encontró paz. "Estoy más tranquilo todavía la extraño me hace falta. Una vez soñé con ella que me estaba abrazando y un amigo me dijo que le pareció ver a una mujer detrás de mí creo que fue ella que se estaba despidiendo fue como a la semana después de que murió", aseguró Edinson.

Sobre su relación con la Argentina contó que si bien durante la vida de Romina, él mantuvo contacto fluido con la familia de la sanjuanina, tras su muerte se generó un vínculo muy fuerte con los familiares de Romina, ya que se comunican por videollamada y se mandan mensajes. "Siento que ellos son como mis segundos padres sé que son como mi familia", aseguró el muchacho y no descartó poder viajar alguna vez para conocerlos personalmente.