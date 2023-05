El juicio por la desaparición de Tellechea continúa avanzar. Esta vez presentaron declaración Ana Alida Rodríguez, ex empleada de la UNSJ, Daniel Biassoni, concuñado del ingeniero desaparecido, y Ernesto Videla, representante legal de la Mutual al momento de la desaparición. Biassoni contó que recibió llamadas ofreciéndoles dinero a cambio de información relacionada con Raúl Tellechea.

La testigo Rodríguez, quien había sido citada a declarar porque anteriormente había sido una de las denunciantes contra los ex directivos de la Mutual, no se acordaba prácticamente de nada, ni siquiera de la existencia de la Mutual del Personal de la UNSJ, aunque fue socia de la institución hasta junio de 2006. Además, manifestó no conocer a los acusados y que le parecía haber visto alguna vez a Tellechea.

En tanto, el arquitecto Biassoni, ex docente y consejero superior de la UNSJ, se refirió a los detalles del croquis brindado por Cortez Páez (“el arrepentido”) donde se indicaba el supuesto lugar del enterramiento del cuerpo de Tellechea, en el Dique de Ullum. “Llegamos al punto indicado en el croquis, recorrimos el lugar, cuidándonos entre nosotros, porque había un vehículo claro, tipo Dodge 1500, estacionado vigilándonos. En el lugar señalado encontramos un enterratorio, de 1.80m x 0.80 cm. Impactados por este escenario, resolvimos volver a la ciudad, y el auto visto anteriormente, nos siguió”. Este hallazgo fue canalizado a través de los abogados de la familia de Tellechea, Castro y Pontoriero, quienes informaron a la policía, según el testigo.

Posteriormente, manifestó que la justicia hizo un operativo de búsqueda, rastrillaje y excavación en el lugar señalado en el croquis. Habló de llamadas telefónicas recibidas, solicitándoles dinero "si querían saber algo de Raúl”. También se refirió a la circunstancia en que fueron amenazados para qué terminaran con la búsqueda, si no los iban a "chupar".

Ernesto Videla, asesor legal ad honorem de la Mutual desde los años ‘80 hasta el episodio Tellechea, manifestó que -previo a la desaparición- los directivos le habían consultado sobre un “supuesto” mal proceder del ingeniero con órdenes de compra y planillas de pago de sueldo. Y que habían acordado con Tellechea que este no cobraría sus haberes en la entidad para devolver así lo obtenido con órdenes de compras no declaradas; no obstante, el ingeniero habría seguido cobrando su sueldo en planillas apócrifas, declaró.

Ante esta situación, el abogado dijo ante el Tribunal que les manifestó a los directivos que estaban equivocados y que tenían que hacer una comunicación y reunión oficial al Consejo Directivo de la Mutual y con el implicado, ya que se estaban manejando fondos de terceros. El letrado agregó que si no procedían de esa manera, serían corresponsables de las irregularidades. Videla relató que a la semana siguiente se enteró de la desaparición del informático y llamó a los directivos para recomendarles que hicieran una denuncia sobre las irregularidades, pensando que la desaparición estaba vinculada a una estrategia legal hecha por Tellechea y su abogado. Aclaró que por entonces la gestión de la Mutual ya tenía otro asesor legar, familiar de un directivo, y a él le consultaban pocas cosas. En ese contexto se alejó de la institución.