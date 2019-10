El déficit en la balanza de pagos de Brasil subió 83,4% en los primeros nueve meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Brasil acumuló en los nueve primeros meses del año un déficit en sus transacciones con el exterior de US$ 34.055 millones, que representó una suba de 83,4% frente al registrado en el mismo período de 2018, informó hoy el Banco Central.



Para los 12 meses terminados en septiembre el déficit en la cuenta de las transacciones corrientes, formada por la balanza comercial, la de servicios y los intereses, ingresos y dividendos que Brasil envía y recibe del exterior, alcanzó los US$ 37.400 millones, equivalentes al 2,05% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.



El aumento del saldo negativo de septiembre fue el peor para el mes en los últimos cuatro años, indicó la agencia de noticias EFE.



De acuerdo con el informe del organismo emisor, el déficit de las llamadas cuentas corrientes en septiembre totalizó US$ 3.487 millones, un valor 1.697% superior al del mismo mes del año pasado, influenciado principalmente por la fuerte reducción del superávit en la balanza comercial de bienes.



En septiembre de 2019, el superávit comercial alcanzó los US$ 1.679 millones, un 64,2% menos que lo registrado en el mismo mes del año pasado.



En el acumulado de los primeros nueve meses de 2019 Brasil tuvo un superávit comercial de US$ 28.558 millones, 25,1% menor al alcanzado el año pasado en el mismo período.



En tanto, el déficit de la cuenta de servicios alcanzó los US$ 2.700 millones en septiembre, lo que supone un aumento de 9,5% en relación con el mismo mes de 2018, empujado por el aumento de gastos en viajes, transporte y telecomunicaciones.



Lo mismo ocurrió con el déficit de renta primaria que alcanzó los US$ 2.700 millones en septiembre de 2019, en comparación con los US$ 2.500 millones del mismo mes del año pasado, debido a los gastos líquidos de intereses.