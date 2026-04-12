Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por su eterna disputa con Fabián Cubero, sino por la crianza de su hijo más pequeño, Cruz. La modelo, fiel defensora del estilo de vida vegetariano, compartió en sus redes sociales la intimidad de la primera comida del día del bebé y un detalle visual no pasó desapercibido para sus seguidores.

En las imágenes compartidas en Instagram, se podía ver un plato nutritivo con palta, huevos revueltos, papilla y banana. Sin embargo, lo que encendió las alarmas de los internautas fue la presencia de unas fetas de color rosado, muy similares al jamón cocido tradicional, lo que parecía contradecir la postura ética que Nicole profesa desde hace años.

La verdad detrás del "falso jamón"

Ante la lluvia de cuestionamientos y mensajes de sorpresa de sus más de dos millones de seguidores, se reveló el misterio. El alimento que generó la confusión es un producto innovador hecho en base a proteína de arveja.

Se trata de un embutido vegetal que imita el sabor y la textura del fiambre animal, pero que cumple estrictamente con la dieta "plant-based". "Desayuno de Cruz", escribió la esposa de Manu Urcera, dejando en claro que el pequeño sigue los pasos de su mamá en cuanto a la disciplina alimentaria.

Un blanco de críticas constante

No es la primera vez que la modelo es juzgada por la forma en que alimenta a sus hijos o por sus hábitos de vida. No obstante, en esta oportunidad, Nicole prefirió ignorar los comentarios negativos y seguir mostrando cómo crece el benjamín de la familia, quien parece disfrutar mucho de estos nuevos productos tecnológicos que reemplazan a la carne.

Mientras la polémica se disipaba en las redes, la rubia se mantiene enfocada en su presente familiar, intentando dejar atrás los escándalos mediáticos que la rodearon en las últimas semanas.