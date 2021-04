El detalle de la vacunación a menores de 60 en San Juan: quiénes sí y quiénes no podrán

Desde este lunes empiezan a vacunar a menores de 60 con comorbilidades. En el primer anuncio Salud Pública publicó los grupos a grandes rasgos y este domingo dio un detalle de qué patologías entran en esta etapa de la campaña.

El objetivo es que no haya sanjuaninos que asistan sin cumplir con las condiciones para agilizar el proceso de vacunación. La primera es completar la inscripción en la página de Gobierno, pero también deben tener alguna de las enfermedades, patologías o condiciones que se encuadran como comorbilidades.

En el grupo de enfermedad cardiovascular, Salud informa que están contemplados: hipertensión arterial (presión alta), cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad cerebrovascular (ACV), enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatías.

Las enfermedades respiratorias crónicas incluyen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre ellas bronquitis crónica y enfisema, enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar.

También hicieron la salvedad de que los pacientes que viven con VIH pueden ir independientemente del recuento de CD4 y los niveles de carga viral. Esto implica que incluso aquellos que tienen su cuadro clínico controlado podrán acceder a la vacuna.

En cuanto a los enfermos renales crónicos avanzados, este parte también incluye a pacientes dializados.

También incluyeron al resto de los convocados: diabéticos tanto insulino dependientes como no, pacientes con obesidad grado 2 y grado 3, personas con cirrosis, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

Salud aclaró este domingo una duda que ya existía: qué pasa con los pacientes con cáncer. Este grupo no estaba en la lista y hubo consultas al respecto. El ministerio explicó que “la vacunación de las personas con patologías oncológicas y autoinmunes crónicas (lupus, artritis reumatoidea, entre otras) aún está siendo analizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones CONAIN y no hay evidencia de la existencia de la relación entre estas patologías y mayor mortalidad por COVID 19”. Esto significa que todavía no los convocarán.

Cómo tiene que ser el certificado

Este grupo deberá asistir al lugar donde le asignaron el turno con el DNI, como los restantes, pero también llevando un certificado médico firmado por un profesional. El mismo tiene que ser posterior al 1 de noviembre de 2020 y debe detallar cuál de las patologías incluidas es la que tiene la persona.

Además, detallaron desde Salud, la responsabilidad en caso de irregularidades con este documento recaerá directamente en el médico firmante.

Turnos

Los turnos se pueden sacar desde el pasado viernes a las 00 a través de la página oficial de la provincia. Solo en las primeras horas hubo más de 15.000 inscriptos y en la tarde del mismo día empezaron a confirmar a algunos de los que se anotaron el lugar y la hora en la que debían asistir.

Salud informó que no vacunarán a personas sin turno, por lo que aquellos que no recibieron la respuesta no pueden asistir a los vacunatorios. Sigue habilitada la página donde los ciudadanos pueden confirmar si completaron bien el formulario y si tienen turno para vacunarse.

Requisitos