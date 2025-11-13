El debate por la designación del próximo fiscal general ante la Corte de Justicia de San Juan, cuyo tratamiento se prevé para este jueves 13, encontró una voz fuerte y particular desde la oposición. El diputado peronista del bloque Mejor Nosotros, Leopoldo Soler, no dudó en afirmar que el proceso de elección debe culminar con un acuerdo total y sin fisuras, un mensaje de consenso que resuene en la sociedad.

Soler fue directo, recurriendo a una analogía histórica y religiosa al decir en el Café de la Política que “debe salir por unanimidad” y graficó su opinión al decir que "hay que elegirlo como al papa, se encierran todos y hasta que no haya unanimidad no salen".

Publicidad

El legislador enfatizó que la figura del fiscal general reviste una importancia capital para la provincia, por lo que su designación no debería ser una mera imposición política o una votación ajustada. Según Soler, si los distintos sectores persisten en su postura "por tener una vocación política de sostener a otro candidato diferente que no va a ganar, me parece que es delicado para la sociedad". En cambio, el método vaticano asegura que "los feligreses se quedan como que lo eligieron todos", proyectando una imagen de acuerdo absoluto.

La razón detrás de esta exigencia de unanimidad radica en la trascendencia de las funciones del futuro jefe de los fiscales. Soler explicó claramente que el fiscal general “manejará intereses muy relevantes para la ciudadanía, la política y las libertades personales de los sanjuaninos". Dada la magnitud de las responsabilidades, que impactan directamente en el funcionamiento del sistema judicial y en la vida civil, el diputado sostiene que el consenso debe primar sobre la disputa partidaria.

Publicidad

Aunque existen “distintas opiniones” dentro del arco político respecto a los ternados, Soler es pragmático al reconocer la dinámica de poder actual en la provincia. El legislador peronista no esquivó la realidad de que el oficialismo tiene a su candidato principal en la terna, y admitió que es una situación esperable.

Soler se refirió específicamente al candidato que cuenta con el apoyo de la gestión actual, señalando que "Guillermo Baigorri es el candidato natural del oficialismo". Lejos de criticar esta postura, el diputado la entiende como un movimiento político lógico: "Lo entiendo bien por qué antes el peronismo los tenía". Este reconocimiento subraya la experiencia histórica de los bloques gobernantes en impulsar a sus propios cuadros para cargos judiciales clave.

Publicidad

El diputado concluyó manifestando su optimismo respecto al proceso que culminará este jueves: "Tengo la esperanza y expectativa de que nos podamos poner de acuerdo para la designación de uno de los ternados a fiscal general". Para Soler, solo una elección que refleje la unanimidad podrá dar la legitimidad y la fortaleza institucional que requiere el próximo jefe de los fiscales.

Textuales

Leopoldo Soler / Diputado departamental de Ullum